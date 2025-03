Przestępcy podszywają się pod popularną usługę. Ministerstwo alarmuje

Jak informuje resort finansów, w internecie pojawiły się fałszywe strony internetowe. Za ich pomocą oszuści podszywają się pod ministerstwo lub Krajową Administrację Skarbową i próbują wyłudzić wrażliwe dane m.in. numer PESEL. Urzędnicy zalecają ostrożności i dokładne sprawdzanie adresu stron, na jakie wchodzimy.

Uwaga na internetowych oszustów

Jak czytamy na stronie MF, przestępcy posługują się mailami bądź fałszywymi stronami internetowymi takimi jak: podatki-pl[.]web.app, podatki-pl[.]firebaseapp.com, pl-logowaniegov[.]com.es. Oszuści proszą o podanie numeru PESEL, numeru paszportu, nazwiska panieńskiego matki i numeru telefonu, dzięki czemu podatnik ma rzekomo uzyskać "dostęp do swojego podatku”.

Ministerstwo przestrzega, aby nie podawać swojego numeru PESEL, numeru rachunku bankowego, danych do logowania do e-Urzędu Skarbowego lub PIN-u do aplikacji e-Urząd Skarbowy.

Oszuści tworzą strony internetowe, które są kopią prawdziwych witryn urzędów czy serwisów umożliwiających np. rozliczenie podatku PIT. Jedyną różnicą jest adres strony. Urzędnicy uczulają, aby dokładnie go sprawdzić. Może bowiem okazać się, że trafiliśmy na fałszywą witrynę.

"Inne strony zawierają logotypy ministerstwa i elementy znane z platformy login.gov.pl. Przy czym charakterystyczną cechą jest dostęp tylko do jednej z wielu dostępnych w oryginalnej wersji możliwości logowania. Oczywiście link kieruje dalej do fałszywej strony służącej wyłudzeniu danych, a nie do prawdziwego serwisu" – czytamy na stronie resortu.

Oprócz tworzenia fałszywych witryn, oszuści wysyłają także maile, które udają korespondencję z urzędem skarbowym. W treści znajduje się informacja o nadpłacie podatku. Przestępcy proszą o zalogowanie się na swoje konto w usłudze e-PIT za pomocą linku przesłanego w wiadomości. W rzeczywistości przenosi on użytkownika na fałszywą stronę.

Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa nigdy nie powiadamiają w e-mailach o weryfikacji deklaracji PIT i nie przesyłają w nich linków.

W przypadku gdy podatnik dostał wiadomość e-mail lub SMS, która budzi jego wątpliwości lub gdy ktoś zadzwonił i podał się za pracownika urzędu skarbowego, żądając wrażliwych informacji, podatnik powinien zadzwonić i wyjaśnić tą sytuację na infolinii KAS: 22 330 03 30. Można także skorzystać z platformy CERT, która zbiera zgłoszenia dotyczące prób wyłudzenia danych.

