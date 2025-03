Uwaga na pułapki w rozliczeniu PIT. "Łatwo jest o błąd"

O ile skarbówka wyręcza podatników w wypełnianiu samego oświadczenia podatkowego dzięki systemowi Twój e-PIT, który automatycznie akceptuje większość rozliczeń, to większość z ulg trzeba wpisać do zeznania samodzielnie, przez co rośnie ryzyko pomyłek – zwraca uwagę portal Prawo.pl.

Serwis informuje, że łatwo jest o błąd szczególnie przy rozliczeniu termomodernizacji domu czy ulgi na dziecko. Fiskus sprawdza też samotnych rodziców i osoby korzystające z ulg PIT-0: dla seniorów, dużych rodzin i wracających z zagranicy.

Ulgi podatkowe. Uwaga na zasady i warunki

Portal przypomina, że ustawa o PIT oferuje szereg ulg podatkowych zależnych od sytuacji osobistej podatnika i ponoszonych przez niego wydatków, z których najkorzystniejsze jest m.in. preferencyjne rozliczenie małżonków lub rozliczenie z samotnie wychowywanym dzieckiem, ulga termomodernizacyjna i ulga PIT-0, czyli dla seniorów, dla młodych, dla dużych rodzin i na powrót. Każda z nich przewiduje inne zasady i przysługuje na odmiennych warunkach.

Jak wynika z badania "Rozliczanie PIT", przeprowadzonego przez SW Research, którego wyniki przytacza Prawo.pl, co czwarta osoba uważa przepisy podatkowe za niejasne i nie rozumie, z jakich ulg może skorzystać, a ponad połowa obawia się błędów.

– Ulga przewiduje kilka różnych limitów obowiązujących w określonych sytuacjach, w tym na przykład limit dochodów rodziców wychowujących jedno dziecko oraz limit dochodów dorosłego dziecka. Rodzice jedynaka nie mogą zarobić więcej niż 112 tys. zł. Co ważne, dla rodzin wychowujących więcej niż jedno dziecko nie wprowadzono żadnego limitu – mówi Agata Malicka, współwłaścicielka biura rachunkowego, cytowana przez portal.

Do kiedy rozliczenie PIT?

Podatnicy, aby złożyć zeznanie podatkowe za ubiegły rok, mają czas do 30 kwietnia.

