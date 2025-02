Ta ulga daje zwrot nawet 4,5 tys. złotych. Pamiętaj przy wypełnianiu PIT

Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) to narzędzie finansowe, które pozwala na odkładanie i pomnażanie kapitału na emeryturę. Ustawodawca przewidział możliwość odliczenia od dochodu pewnej, o ile łączne roczne wpłaty na konto nie przekroczą określonego limitu. Przypomnijmy, że w 2024 roku dla osób prowadzących działalność gospodarczą wynosi on 14 083,20 zł, a dla pozostałych osób 9 388,80 zł. Przedsiębiorca będzie mógł odliczyć od podatku 4506,62 zł, natomiast osoba fizyczna do 3004,42 zł.

Dla porównania limit IKZE w 2025 roku wyniesie 10 407,60 zł, a dla osób, które prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą – 15 611,40 zł. Według danych Komisji Nadzoru Finansowego z końca czerwca 2024 roku, ponad 881 tysięcy Polaków ma IKE a ponad 526 tysięcy – IKZE. W IKE oszczędza nieco więcej kobiet (około 446 tysięcy) wobec ponad 434 tysięcy mężczyzn. W IKZE oszczędza ponad 250 tysięcy kobiet oraz ponad 275 tysięcy mężczyzn.

Rozliczenie PIT

Od 15 lutego 2025 r. w usłudze Twój e-PIT na podatników czekają zeznania podatkowe za 2024 rok, wypełnione na podstawie danych, które posiada Krajowa Administracja Skarbowa. W zeznaniach przygotowanych w usłudze uwzględnione są m. in. informacje od płatników, w tym również zwolnienia z PIT dla osób do 26 roku życia, dla rodzin 4+, dla pracujących seniorów, dla osób powracających z zagranicy, odliczenia z tytułu składek członkowskich na rzecz związków zawodowych.

Podatek dochodowy od osób fizycznych, PIT za rok 2024 w roku 2025 można rozliczyć albo przesyłając druk PIT do właściwego Urzędu Skarbowego pocztą lub za pomocą rządowego programu GOV Twój e-PIT w Urzędzie Skarbowym online.

Rozliczając podatek PIT można skorzystać z przysługujących odliczeń i ulg podatkowych.

