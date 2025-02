Co można odliczyć w PIT 2025? Co trzeba wypełnić samemu?

Od 15 lutego 2025 r. w usłudze Twój e-PIT na podatników czekają zeznania podatkowe za 2024 rok, wypełnione na podstawie danych, które posiada Krajowa Administracja Skarbowa. W zeznaniach przygotowanych w usłudze uwzględnione są m. in. informacje od płatników, w tym również zwolnienia z PIT dla osób do 26 roku życia, dla rodzin 4+, dla pracujących seniorów, dla osób powracających z zagranicy, odliczenia z tytułu składek członkowskich na rzecz związków zawodowych.

Podatek dochodowy od osób fizycznych, PIT za rok 2024 w roku 2025 możesz rozliczyć albo przesyłając druk PIT do właściwego Urzędu Skarbowego pocztą lub za pomocą rządowego programu GOV Twój e-PIT w Urzędzie Skarbowym online. Więcej informacji na temat rozliczenia PIT za 2024 rok znajduje się w osobnym artykule.

Ulgi i odliczenia

Rozliczając podatek PIT można skorzystać z przysługujących odliczeń i ulg podatkowych. W zeznaniach przygotowanych w usłudze uwzględnione są m. in. informacje od płatników, w tym również zwolnienia z PIT dla osób do 26 roku życia, dla rodzin 4+, dla pracujących seniorów, dla osób powracających z zagranicy, odliczenia z tytułu składek członkowskich na rzecz związków zawodowych. Pozostałe przysługujące ulgi i odliczenia należy samemu wskazać podczas rozliczenia w systemie.

Poniżej przedstawiamy szczegółową listę dostępnych preferencji podatkowych.

1. Ulga na dziecko (prorodzinna)

Ulga prorodzinna to preferencja przeznaczona dla rodziców i opiekunów, którzy w 2024 r. mieli pod opieką przynajmniej jedno dziecko.

2. Ulga dla rodzin 4+

Ta ulga adresowana jest do rodzin wielodzietnych, w których wychowuje się co najmniej czworo dzieci. Korzystają z niej zarówno rodzice biologiczni, zastępczy, jak i opiekunowie prawni. Polega ona na zwolnieniu z podatku dochodowego przychodów do kwoty 85 tys. 528 zł rocznie dla każdego z rodziców lub opiekunów.

Ulgi związane z wiekiem

3. Ulga dla młodych

Przysługuje osobom, które nie ukończyły 26 lat i uzyskały w 2024 r. przychody z umowy o pracę, zlecenia czy innych określonych źródeł. Jeżeli ich przychody nie przekroczyły 85 tys. 528 zł w ciągu roku, są one zwolnione z podatku PIT.

4. Ulga dla seniorów

Skierowana do osób, które pomimo osiągnięcia wieku emerytalnego zdecydowały się kontynuować pracę. Dzięki niej przychody do kwoty 85 tys. 528 zł w roku podatkowym są zwolnione z opodatkowania.

Ulgi dla osób niepełnosprawnych

5. Ulga rehabilitacyjna

Przeznaczona dla osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności. W ramach tej ulgi można odliczyć wydatki poniesione na rehabilitację oraz ułatwianie codziennego funkcjonowania, takie jak zakup sprzętu rehabilitacyjnego czy adaptacja mieszkania.

Ulgi mieszkaniowe i termomodernizacyjne

6. Ulga termomodernizacyjna

Umożliwia odliczenie kosztów poniesionych na poprawę efektywności energetycznej budynku. Popularne jest tu odliczanie wydatków na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych, ale ulga obejmuje także inne inwestycje termomodernizacyjne, jak docieplenie czy wymianę okien.

7. Ulga na zabytki

Przeznaczona dla właścicieli lub współwłaścicieli nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków. Pozwala na odliczenie 50 proc. poniesionych wydatków na prace konserwatorskie, restauratorskie czy roboty budowlane przy zabytku.

Ulgi z tytułu darowizn

8. Ulga dla honorowych dawców krwi

Osoby oddające krew mogą odliczyć od dochodu ekwiwalent za przekazaną krew. Odliczenie nie może przekroczyć 6 proc. dochodu podatnika.

9. Darowizny na cele kultu religijnego

Podatnicy mogą odliczyć od dochodu darowizny przekazane na cele kościelne w 2024 r. Kwota odliczenia nie może przekroczyć 6 proc. dochodu.

10. Darowizny na pożytek publiczny

Ulga ta dotyczy darowizn przekazanych na rzecz organizacji pożytku publicznego.

11. Przekazanie 1,5 proc. podatku na OPP

W rozliczeniu PIT za 2024 r. nadal można przekazać 1,5 proc. swojego podatku na wybraną Organizację Pożytku Publicznego, wspierając tym samym jej działalność.

12. Ulga dla członków związków zawodowych

Członkowie związków zawodowych mogą odliczyć opłacone w 2024 r. składki członkowskie od dochodu. Maksymalna kwota odliczenia wynosi 840 zł.

Ulgi dla przedsiębiorców

13. Ulga na działalność badawczo-rozwojową (B+R)

Przeznaczona dla firm prowadzących prace badawcze i rozwojowe. Pozwala na odliczenie od podstawy opodatkowania kosztów kwalifikowanych związanych z tą działalnością, co może znacząco wpłynąć na wynik finansowy przedsiębiorstwa.

14. Ulga na terminal płatniczy

Przedsiębiorcy, którzy w 2024 r. nabyli terminal płatniczy, mogą odliczyć część poniesionych kosztów. Dotyczy to podatników rozliczających się na formularzach PIT-36, PIT-36L i PIT-28.

15. Ulga na ekspansję

Adresowana do firm ponoszących wydatki na rozwój rynków zbytu, promocję produktów czy uczestnictwo w targach. Pozwala odliczyć część kosztów związanych z ekspansją na nowe rynki.

16. Ulga na sponsoring

Przedsiębiorcy wspierający działalność sportową, kulturalną czy naukową mogą odliczyć od podstawy opodatkowania 50 proc. poniesionych wydatków. Kwota odliczenia nie może jednak przekroczyć wysokości dochodu z działalności gospodarczej.

17. Ulga na robotyzację

Firmy inwestujące w automatyzację procesów produkcyjnych mają możliwość odliczenia dodatkowych kosztów związanych z zakupem i instalacją robotów przemysłowych, co sprzyja unowocześnianiu przedsiębiorstw.

18. Ulga na prototyp

Przeznaczona dla przedsiębiorstw wprowadzających na rynek nowe produkty. Pozwala na odliczenie 30 proc. kosztów związanych z produkcją próbną i wdrożeniem nowego wyrobu, co ma zachęcać do innowacyjności.

19. Ulga na inwestycje w alternatywne spółki inwestycyjne (ASI)

Inwestorzy mogą odliczyć od podstawy opodatkowania 50 proc. wydatków poniesionych na nabycie udziałów lub akcji ASI, pod warunkiem ich posiadania przez minimum dwa lata. To ulga wspierająca rozwój rynku kapitałowego.

Pozostałe ulgi podatkowe

20. Ulga abolicyjna

Pomaga osobom pracującym za granicą uniknąć podwójnego opodatkowania dochodów. Od 2021 r. jej maksymalna wartość wynosi 1360 zł rocznie.

21. Ulga na powrót

Adresowana do osób, które wracają do Polski po pracy za granicą. Ulga na powrót pozwala na zwolnienie z podatku dochodowego przychodów do 85 tys. 528 zł rocznie przez cztery kolejne lata podatkowe.

22. Ulga internetowa

Pozwala odliczyć od dochodu wydatki na korzystanie z internetu. Można z niej skorzystać tylko w dwóch następujących po sobie latach podatkowych, co warto uwzględnić w swoich planach rozliczeniowych.

23. Ulga na IKZE

Wpłaty na Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego mogą być odliczone od podstawy opodatkowania w rocznym zeznaniu PIT. Odliczeniu podlegają wpłacone środki do określonego ustawowo limitu.

24. Odliczenie składek ZUS

Podatnicy mogą odliczyć od dochodu zapłacone w 2024 r. składki na ubezpieczenia społeczne. Odliczenia można dokonać samodzielnie w deklaracji rocznej lub za pośrednictwem płatnika.