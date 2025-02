"Możesz stracić pieniądze". Bank PKO BP wydał alarmujący komunikat

Bank ostrzega klientów przed fałszywymi wiadomościami, za pomocą których oszuści próbują wyłudzić dane bankowości elektronicznej i dzięki nim, przejąć kontrolę nad kontem bankowym użytkownika. Złodzieje wysyłają maile, w których w polu nadawcy fałszywych e-maili widnieje adres: PKO Bank Polski.

"Umieszczony w treści wiadomości rzekomy podgląd potwierdzenia zrealizowanego przelewu jest w rzeczywistości linkiem prowadzącym do pobrania złośliwego oprogramowania. Nie otwieraj załączników i nie klikaj w linki w tego rodzaju e-mailach. Jeśli klikniesz w link, możesz stracić pieniądze i kontrolę nad kontem" – czytamy w wydanym komunikacie.

W ostatnim czasie PKO BP wdrożył kilka nowoczesnych rozwiązań, które zwiększają bezpieczeństwo logowania i korzystania z usług bankowych w internecie m.in. obsługę kluczy bezpieczeństwa oraz dodatkowe zabezpieczenia logowania w serwisie iPKO. Jako jeden z pierwszych na rynku bankowym w 2022 r. PKO Bank Polski wprowadził możliwość sprawdzenia przez klienta w aplikacji IKO tożsamości pracownika banku, który do niego dzwoni.

Atak hakerów

Do dużego ataku hakerskiego na polską firmę doszło w styczniu tego roku. Cyberprzestępcy uderzyli w firmę EuroCert, zajmującą się dostawą usług zaufania w Polsce.

Firma przekazała, że cyberprzestępcy uzyskali dostęp do szerokiego zakresu danych osobowych, w tym szczególnie wrażliwych informacji takich jak numery PESEL, dane z dowodów osobistych, daty urodzenia, a także dane kontaktowe, nazwy użytkowników i hasła. Do ataku doszło 12 stycznia, a jego skala nie jest jeszcze znana. EuroCert działa na polskim rynku od 2012 r. Firma świadczy usługi kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Obsługuje podmioty publiczne i prywatne, w tym Miasto Stołeczne Warszawa, PKP, Pocztę Polską, oraz międzynarodowe korporacje jak IBM czy UNIQA, docierając do klientów poprzez sieć około 400 autoryzowanych partnerów.

Czytaj też:

Ekstra pieniądze dla każdego emeryta. ZUS podał terminy wypłatCzytaj też:

Nie wszyscy dostaną 13. emeryturę. Sprawdź, czy należysz do jednej z tych grup