Atak hakerów na polską firmę. Wyciekły dane

Firma przekazała, że cyberprzestępcy uzyskali dostęp do szerokiego zakresu danych osobowych, w tym szczególnie wrażliwych informacji takich jak numery PESEL, dane z dowodów osobistych, daty urodzenia, a także dane kontaktowe, nazwy użytkowników i hasła. Do ataku doszło 12 stycznia, a jego skala nie jest jeszcze znana. EuroCert działa na polskim rynku od 2012 r. Firma świadczy usługi kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Obsługuje podmioty publiczne i prywatne, w tym Miasto Stołeczne Warszawa, PKP, Pocztę Polską, oraz międzynarodowe korporacje jak IBM czy UNIQA, docierając do klientów poprzez sieć około 400 autoryzowanych partnerów.

Władze EuroCert zapewniają, że prowadzone są intensywne prace nad przywróceniem pełnej funkcjonalności systemów informatycznych i minimalizacją skutków ataku.

Gawkowski: Zalecamy szczególną ostrożność

Minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski poinformował, że w związku ze sprawą "służby państwa wszczęły odpowiednie procedury mające minimalizować straty wynikające z ataku ransomware".

"W związku z zaistniałą sytuacją zalecamy szczególną ostrożność dotyczącą zwiększenia czujności wobec otrzymywanych wiadomości i połączeń telefonicznych oraz dokładną weryfikację nadawców wszelkich komunikatów. Ważnym elementem ochrony jest zastrzeżenie numeru PESEL, które jest możliwe poprzez aplikację mObywatel. Obecnie w NASK trwa analiza wektora ataku, która ma pomóc wykryć sprawców i zapobiegać podobnym incydentom w przyszłości. Kolejne komunikaty w tej sprawie będą wydawane na bieżąco" – przekazał wicepremier.

NASK zaleca szczególną ostrożność osobom, których dane mogły zostać wykradzione: zachowanie zwiększonej czujności wobec otrzymywanych wiadomości i połączeń telefonicznych, dokładną weryfikację nadawców wszelkich komunikatów oraz rozważenie zastrzeżenia numeru PESEL poprzez aplikację mObywatel.

