Mieli wpływać na wybory w Polsce. "Zidentyfikowano kolejną grupę"

– W ostatnich dniach została zidentyfikowana grupa rosyjska, kolejna, która została zainspirowana i przygotowana przez rosyjski wywiad wojskowy GRU, której celem jest wpływanie na polskie wybory – powiedział w piątek w TVN24 wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Chodzi m.in. o sianie dezinformacji.

Pytany, kim są członkowie tej grupy, polityk odpowiedział, że jest to rosyjska grupa, ale "może werbować różne osoby".

Polska "najbardziej atakowanym państwem" w UE

– Rosja prowadzi z Polską cyberwojnę, nie zimną, ale już ciepłą. My jesteśmy najbardziej atakowanym państwem w Unii Europejskiej – stwierdził wicepremier Krzysztof Gawkowski.

Szef resortu cyfryzacji zapowiedział, że wkrótce przedstawiony zostanie "plan ochrony wyborów". Chodzi m.in. o zabezpieczenie systemów Krajowego Biura Wyborczego czy przeciwdziałanie dezinformacji, czym – jak wskazał minister – zajmują się "nowe jednostki". – To one odpowiadają za to, że umiemy zidentyfikować takie grupy, jak ta rosyjska, przy współpracy z polskimi służbami specjalnymi – wyjaśnił.

"Nie można przestawiać algorytmów"

Krzysztof Gawkowski odniósł się również do działalności Elona Muska i jego potencjalnego wpływu na wybory prezydenckie w Polsce poprzez promowanie treści i materiałów konkretnego kandydata na platformie społecznościowej X.

– Każdy w przestrzeni publicznej może powiedzieć, na kogo głosować, rzucić jakiś głos. Ale wpływanie na polskie wybory jest nielegalne. Nie można przestawiać algorytmów tak, żeby kogoś podbijały – powiedział wicepremier i minister cyfryzacji.

Znamy termin wyborów prezydenckich

Pierwsza tura wyborów prezydenckich odbędzie się 18 maja. Oznacza to, że ewentualna druga tura głosowania wypadnie 1 czerwca. Formalnie wybory zostaną zarządzone 15 stycznia. Wtedy formalnie ruszy kampania wyborcza. Obecnie wszyscy kandydaci prowadzą działania prekampanijne.

Start w wyborach prezydenckich zapowiedzieli: Rafał Trzaskowski (Koalicja Obywatelska), Karol Nawrocki (popierany przez PiS), Sławomir Mentzen (Konfederacja), Szymon Hołownia (Trzecia Droga), Magdalena Biejat (Nowa Lewica), Marek Jakubiak (Wolni Republikanie), Marek Woch (Bezpartyjni Samorządowcy), Romuald Starosielec (Ruch Naprawy Polski) oraz Piotr Szumlewicz (związkowiec i publicysta).

Czytaj też:

Dziennikarka w TVP Info: Może zamknąć X na czas kampanii wyborczej?Czytaj też:

Biejat: Powinniśmy rozmawiać o ograniczeniu dostępu do X w Europie