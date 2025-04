Kaczyński został zapytany o koalicję z Konfederacją. "Bardzo smutny wybór"

W dniu obrad Sejmu prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński odpowiadał na pytania dziennikarzy. Zapytany, czy wyobraża sobie współpracę z ugrupowaniem, którego kandydat na prezydenta określa gwałt jako "jakąś nieprzyjemność", Kaczyński zestawił to z inną opcją polityczną. – Z drugiej strony mamy ugrupowanie, które zabija ludzi – ocenił lider PiS, dodając, że "to, niestety, jest taki wybór, bardzo smutny, fatalny".

Kaczyński o koalicji z Konfederacją

Prezes PiS został również zapytany, czy w obliczu takiej alternatywy nie lepszym wyborem byłaby koalicja z Konfederacją. Odpowiadając, zaznaczył, że "lepiej (red. z nimi) niż z ludźmi, którzy dążą do tego, żeby zlikwidować państwo polskie".

Podczas debaty Kaczyński odnosił się również do wyników sondaży, w których Sławomir Mentzen zajmuje drugie miejsce, wyprzedzając popieranego przez PiS Karola Nawrockiego. Prezes partii rządzącej zapewnił, że nie budzi to jego niepokoju. – W najmniejszym nawet stopniu nie martwią, bo doskonale wiem, jak takie sondaże powstają – stwierdził.

Jako przykład podał sytuację sprzed wyborów prezydenckich w 2005 roku, kiedy to Donald Tusk miał według jednego z sondaży przewagę 24 punktów procentowych nad Lechem Kaczyńskim. – Przegrał o osiem, więc pomyłka wyniosła 32 punkty procentowe – przypomniał lider PiS, sugerując, że obecne wyniki badań opinii publicznej nie muszą odzwierciedlać rzeczywistych preferencji wyborców.

Mentzen: Jesteście pożytecznymi idiotami Putina

W środę kandydat Konfederacji na prezydenta Sławomir Mentzen z mównicy sejmowej ostrzegał przed stanowiskiem, jakie w sprawie migracji prezentuje prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

– Donald Tusk mówił, że migranci na granicy z Białorusią to są dobrzy ludzie, którzy szukają swojego miejsca na ziemi. Rafał Trzaskowski wydał 300 tys. złotych na paszkwil "Zielona granica", gdzie obrażano, lżono funkcjonariuszy Straży Granicznej tylko dlatego, że bronili naszej granicy. Posłowie Platformy Obywatelskiej biegali na granicę przeszkadzać Straży Granicznej. Pizzę zamawialiście tym migrantom, jedzenie im w siatkach z Ikei nosiliście. Szymon Hołownia zaprosił nielegalnych migrantów z granicy z Białorusią do Sejmu, robił z nimi sobie sweet focie i wrzucał do internetu – mówił Sławomir Mentzen z mównicy sejmowej.

– Wzięliście udział w wojnie hybrydowej po stronie Rosji. Jesteście pożytecznymi idiotami Putina – grzmiał współprzewodniczący Konfederacji i kandydat tego ugrupowania na prezydenta. – Ale to nie koniec. Tusk za pół miliarda złotych otwiera 49 centrów integracji cudzoziemców. Toleruje to, że Niemcy podrzucają nam tysiące nielegalnych migrantów, a Trzaskowski mówi, że ci migranci to nasza polisa ubezpieczeniowa. Zakończcie to wspieranie Niemców i Rosjan w podrzucaniu nam migrantów. Wycofajcie się z tego, poprzyjcie uchwałę Konfederacji o wycofaniu się z paktu migracyjnego. Szczelne granice to bezpieczne ulice. Deportacje zamiast integracji – dodał.