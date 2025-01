Dziennikarka w TVP Info: Może zamknąć X na czas kampanii wyborczej?

Szokujące słowa padły w programie "Niebezpieczne Związki", który nadaje TVP Info. Gośćmi Doroty Wysockiej-Schnepf były prof. Anna Siewierska-Chmaj z Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Dr Katarzyna Bąkowicz z SWPS.

– Żyjemy w sytuacji, w której dezinformacja może do nas przychodzić nie tylko ze wschodu, ale również Zachód może nas zatruć treściami, które nie będą miały nic wspólnego z prawdą – Dorota Wysocka-Schnepf.

– My wiemy, że są zorganizowane grupy przestępcze, które sieją dezinformację. To nie jest tylko Rosja czy Chiny. Musimy pamiętać o tym, że dezinformacja stała się elementem walki politycznej. To co robi Elon Musk i Mark Zuckerberg, który się przyłączył, to jest otworzenie puszki Pandory. To nazywanie weryfikatorów treści cenzorami – stwierdziła w odpowiedzi dr Katarzyna Bąkowicz.

twitter

Cenzura portalu Muska?

Prof. Anna Siewierska-Chmaj stwierdziła z kolei, że Elon Musk nie ukrywa, że jest zafascynowany europejską polityką i chce ją zmieniać, a przykładem jest Wielka Brytania.

– Mnie najbardziej Niemcy szokują i jego poparcie dla postfaszystowskiej AfD i powinniśmy się tego obawiać – stwierdziła wówczas dziennikarka. – Oczywiście, wygrana AfD napędza prawicę polską, więc jest to de facto wpływanie na polskie wybory – odparła prof. Siewierska-Chmaj

Wówczas padły szokujące słowa dziennikarki o konieczności rozważenia zamknięcia portalu Muska na czas kampanii wyborczej. – Jesteśmy w takiej sytuacji, coraz więcej krajów zapowiada zamknięcie Tik Toka w obawie przed chińską propagandą, to czy my powinniśmy poważnie pomyśleć, że może X powinien być zamknięty na czas kampanii wyborczej – mówiła Dorota Wysocka-Schnepf.

– To byłoby bardzo radykalne rozwiązanie wykorzystane przez radykalne środowiska do tego by jeszcze bardziej zmultiplikować nienawiść i dezinformację. Ale trzeba pomyśleć nad uregulowaniem tej sfery – odparła dr Bąkowicz.

Czytaj też:

Biejat: Powinniśmy rozmawiać o ograniczeniu dostępu do X w EuropieCzytaj też:

Dziennikarka i goście wprost o zablokowaniu X. Warzecha: Przerażające. I ta łatwość