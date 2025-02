Nie wszyscy dostaną 13. emeryturę. Sprawdź, czy należysz do jednej z tych grup

13. i 14.emerytura to dodatkowe doroczne świadczenia dla emerytów. Są one wypłacane z urzędu. "Trzynastka" jest gwarantowana ustawowo dla wszystkich emerytów i rencistów.

Z kolei "czternastka" wynosi tyle, co emerytura minimalna, po marcowej waloryzacji będzie to 1878,91 zł brutto. Taką kwotę otrzymają wszyscy, których podstawowa emerytura wynosi nie więcej niż 2900 zł brutto. Jeśli jednak jest ona wyższa, to zastosowana będzie zasada "złotówka za złotówkę". Warto pamiętać, że "czternastka" nie zostanie wypłacona jeżeli jej kwota będzie niższa niż 50 zł.

Kto nie dostanie 13. emerytury?

Od przepisów regulujących wypłatę 13. emerytury są jednak trzy wyjątki. Tego dodatkowego świadczenia nie otrzymają m.in. sędziowie i prokuratorzy w stanie spoczynku. Ich świadczenia emerytalne oraz zasady ich wypłaty określają odrębne przepisy.

Kolejną grupą wykluczoną z otrzymywania 13. emerytury są osoby otrzymujące emeryturę olimpijską. Podobnie jak sędziowie i prokuratorzy podlegają oni pod zupełnie inne przepisy.

Ostatnią grupą bez prawa do "trzynastki" są osoby, które na dzień 31 marca 2025 roku mają zawieszone prawo do świadczenia. Chodzi głównie o osoby, które przeszły na wcześniejszą emeryturę i przekroczyły limit dodatkowych dochodów.

Kto musi zwrócić "trzynastkę"

Jak się okazuje, przepisy przewidują możliwość, że seniorzy, którzy otrzymali 13. i 14. emeryturę będą musieli zwrócić świadczenia.

"Jeżeli w wyniku rozliczenia świadczenia okaże się, że na 31 sierpnia świadczenie podlegało zawieszeniu z uwagi na przekroczenie 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia, 13. i 14. emerytura podlega zwrotowi" – informuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Przypomnijmy, że emerytury i renty wzrosną w 2025 roku o 5,5 proc. Główny Urząd Statystyczny przedstawił 11 lutego najnowsze dane ws. świadczeń.

Czytaj też:

Ta grupa emerytów dostanie co miesiąc prawie 350 zł. Sprawdź, czy do niej należyszCzytaj też:

13. i 14. emerytura mogą być wyższe. Wystarczy złożyć wniosek