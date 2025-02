Ta grupa emerytów dostanie co miesiąc prawie 350 zł. Sprawdź, czy do niej należysz

Dodatek pielęgnacyjny to świadczenie przeznaczone dla osób po 75. roku życia, które posiadają orzeczoną przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji. Co ważne, również osoba, która nie ukończyła 75 lat może otrzymać dodatek. Wtedy jednak konieczne jest przedstawienie zaświadczenia o stanie zdrowia, wystawionego nie później niż miesiąc przed datą złożenia wniosku. Osoby, które ukończą 75 rok życia otrzymają świadczenie automatycznie.

Ile wynosi dodatek pielęgnacyjny?

Kwota dodatku jest co roku waloryzowana. W 2024 roku wynosiła ona 330,07 zł miesięcznie. Od 1 marca 2025 roku będzie ona wyższa. Każdy uprawniony otrzyma 348,22 zł miesięcznie.

Świadczenie może być przeznaczone na zakup np. sprzętu medycznego, leków i suplementów. Można go także przeznaczyć wsparcie w opiece dziennej nad seniorem.

Należy pamiętać, że jeśli pobieramy zasiłek pielęgnacyjny i jednocześnie mamy prawo do otrzymywania dodatku pielęgnacyjnego, wtedy mamy obowiązek zgłosić ten fakt do urzędu gminy. Wypłata zasiłku zostanie wtedy wstrzymana.

Dodatku nie mogą otrzymać osoby, które przebywają w placówce opiekuńczo-leczniczej lub pielęgnacyjno-opiekuńczej dłużej niż 2 tygodnie w miesiącu oraz które pobierają zasiłek pielęgnacyjny przyznawany przez gminę.

Bon senioralny

Od 1 stycznia 2026 roku część seniorów powyżej 75. roku życia będzie mogła liczyć na dodatkowe wsparcie. Chodzi o bon senioralny, którego wartość wyniesie maksymalnie 2150 zł.

O bon senioralny będzie mogła ubiegać się aktywna zawodowo rodzina seniora, który ukończył 75. rok życia, ma niezaspokojone potrzeby w zakresie podstawowych czynności życia codziennego oraz ma przyznaną emeryturę lub rentę. Według projektu warunkiem jest, by średnie miesięczne świadczenie seniora z uwzględnieniem dodatku pielęgnacyjnego nie przekraczało kwoty 3500 zł brutto w 2026 r., 4000 zł brutto w 2027 r., 4500 zł brutto w 2028 r. oraz od 2029 r. — 5000 zł brutto.

Wniosek o przyznanie bonu senioralnego zstępny będzie musiał złożyć do gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania seniora.

