Ekstra pieniądze dla każdego emeryta. ZUS podał terminy wypłat

13. i 14. emerytura to dodatkowe doroczne świadczenia dla emerytów. Są one wypłacane z urzędu. "Trzynastka" jest gwarantowana ustawowo dla wszystkich emerytów i rencistów.

Z kolei czternasta emerytura wynosi tyle, co emerytura minimalna, po marcowej waloryzacji będzie to 1878,91 zł brutto. Taką kwotę otrzymają wszyscy, których podstawowa emerytura wynosi nie więcej niż 2900 zł brutto. Jeśli jednak jest ona wyższa, to zastosowana będzie zasada "złotówka za złotówkę". Warto pamiętać, że "czternastka" nie zostanie wypłacona jeżeli jej kwota będzie niższa niż 50 zł.

Kiedy 13. emerytura w 2025 roku?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych poinformował, że 13. emerytura będzie wypłacona wraz z kwietniowymi świadczeniami. Emeryci mogą spodziewać się wpływów na konto w następujących terminach: 1 kwietnia (wtorek), 4 kwietnia (piątek) – zamiast 5 i 6 kwietnia (sobota i niedziela), 10 kwietnia (czwartek), 15 kwietnia (wtorek), 18 kwietnia (piątek) – zamiast 20 kwietnia (Niedziela Wielkanocna), 25 kwietnia (piątek).

"Trzynastka" może być wyższa

Jak informuje "Fakt", każdy emeryt, którego dochód nie przekracza 30 tys. złotych w ciągu roku (a więc kwoty wolnej od podatku) może złożyć wniosek EPD-21, który pozwala na niepobieranie zaliczek na podatek dochodowy. Dzięki temu senior, który otrzymuje 13. i 14. emeryturę w wysokości najniższego świadczenia będzie mógł otrzymać wyższą kwotę przy wypłacie tych dodatków.

Jaka waloryzacja w 2025 roku?

Emerytury i renty wzrosną w 2025 roku o 5,5 proc. Główny Urząd Statystyczny przedstawił niedawno najnowsze dane ws. świadczeń.

Wypłata wyższych stawek rozpocznie się już w marcu. Z szacunków GUS wynika bowiem, że inflacja średnioroczna dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów w 2024 roku wyniosła 3,6 procent, a wartość realnego wzrostu płac w 2024 roku wskazuje 9,5 procent. Dzięki tym dwóm wartościom ustalono wskaźnik waloryzacji na 2025 rok w wysokości 5,5 procent.

