Pilne stanowisko ZUS. Chodzi popularny program

W 2024 roku z wakacji składkowych można skorzystać tylko w grudniu. Wniosek w tej sprawie należy złożyć do końca listopada, co oznacza że zostało zaledwie kilka dni. Program cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Z najnowszych danych przekazanych przez rzecznika ZUS Wojciecha Dąbrówkę wynika, od początku listopada przedsiębiorcy złożyli już ok. 790 tys. wniosków.

Wątpliwości ws. wakacji składkowych. Jest ważne oświadczenie ZUS

Część przedsiębiorców wciąż zwleka ze złożeniem wniosku z uwagi na wątpliwości, o których rozwianie apelowało do ZUS m.in. Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Jak informuje portal Money.pl, chodzi przede wszystkim o sprzeczność interpretacji prawnych ws. możliwości składania wniosków przez pełnomocników – najczęściej biura rachunkowe. "Organizacja z niepokojem odnotowuje pojawiające się w internecie informacje, które kwestionują możliwość składania przez pełnomocników oświadczeń o odpowiedzialności karnej" – czytamy.

Jak podkreślił prezes tego stowarzyszenia prof. Stanisław Hońko, "w publikowanych informacjach autorzy wskazują, że skoro oświadczenie o świadomości odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia stanowi integralną część wniosku o wakacje składkowe, to wniosek może złożyć tylko ten, kto może skutecznie złożyć wszystkie oświadczenia składające się na ten wniosek".

Odpowiedź ZUS w tej sprawie nadeszła dosłownie w ostatniej chwili, a więc na trzy dni przed upływem terminu. W stanowisku przesłanym portalowi Money.pl rzecznik ZUS potwierdził, że księgowi mogą składać oświadczenia w imieniu swoich klientów.

"To, że przedsiębiorcy działają przez swoich pełnomocników, jest już standardem w biznesie i w relacjach administracji publicznej z klientami. Stosunki pomiędzy pełnomocnikami a ich mocodawcami ukształtowane są w ramach umów, które regulują zakres współpracy, w tym wzajemną odpowiedzialność. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyjmuje, że jeśli pełnomocnik składa wniosek RWS, to dysponuje stosownym oświadczeniem płatnika o spełnieniu powyższych warunków. Dlatego ZUS uwzględnia taką praktykę i przyjmuje profesjonalny charakter działania pełnomocników/biur rachunkowych" – czytamy w stanowisku ZUS.

Wakacje od ZUS. Na czym polegają?

Ze zwolnienia z opłacania składek można skorzystać jeden miesiąc w roku. Wybieramy go samodzielnie. Ważne, aby wniosek został złożony z odpowiednim wyprzedzeniem, czyli w miesiącu poprzedzającym ten, w którym chcemy być zwolnieni ze składek.

Chodzi o składki obowiązkowe tj. emerytalne, rentowe i wypadkowe, dobrowolne czyli ubezpieczenie chorobowe oraz – jeśli takie opłacamy – na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy.

"Zwolnienie obejmuje składki ustalane od najniższej podstawy wymiaru, która Cię obowiązuje. W przypadku wakacji składkowych nie stosuje się proporcjonalnego pomniejszenia podstawy wymiaru składek w sytuacji:

Twojej niezdolności do pracy trwającej przez część miesiąca, za który zostałeś zwolniony z opłacenia składek,

gdy w trakcie tego miesiąca nastąpi ustanie podlegania ubezpieczeniom"

– przypomina ZUS.

