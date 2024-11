Tusk tworzy superurząd. Będzie typować Polaków do kontroli

O planach Donalda Tuska informuje w poniedziałek "Dziennika Gazeta Prawna".

Rząd wypowiada wojnę szarej strefie. Powstanie superurząd

Z ustaleń dziennikarzy tego tytułu wynika, że już w tym tygodniu do konsultacji ma trafić projekt zarządzenia premiera, powołujący do życia zespół do walki z szarą strefą. Rządzący liczą, że udział w nich wezmą przede wszystkim przedsiębiorcy.

Warto podkreślić, że problem jest naprawdę dotkliwy. Jak wynika bowiem z danych Międzynarodowego Funduszu Walutowego, szara strefa w Polsce wynosi aż 27 proc. Produktu Krajowego Brutto (PKB). To o 5 punktów procentowych więcej niż wynosi średnia unijna.

Kto wejdzie w skład nowego zespołu?

W skład nowo powołanego ciała wchodzić by miały przedstawiciele Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, a także Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Państwowej Inspekcji Pracy i Krajowej Administracji Skarbowej.

Zespół zajmie się wymianą danych zgromadzonych przez poszczególne urzędy, co ma stworzyć pełniejszy obraz zarówno całych sektorów, jak i pojedynczych podmiotów – czytamy.

W myśl projektu, pozwoli to lepiej typować podatników do kontroli, jak również koordynować działania państwowych organów.

– Z Międzynarodowym Funduszem Walutowym podjęliśmy działania, które pozwolą skoordynować strategię walki z szarą strefą na poziomie rządowym. Zbierze ona wszystkich interesariuszy, w tym m.in. Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej czy ZUS. Powstanie ciało kolegialne pod przewodnictwem sekretarza lub podsekretarza stanu w MF, które będzie koordynowało działania w walce z szarą strefą – poinformował Tomasz Tratkiewicz, dyrektor departamentu podatku od towarów i usług Ministerstwa Finansów.

