Nowy podatek wejdzie w życie? Każdy Polak zapłaci 5 zł dziennie

Politycy zaproponowali wprowadzenie nowej, powszechnej opłaty turystycznej. W odróżnieniu od obecnie obowiązującej opłaty miejscowej, miałaby ona dotyczyć wszystkich gmin w kraju – niezależnie od ich walorów przyrodniczych czy jakości powietrza. Zgodnie z projektem, maksymalna stawka wyniesie 5 zł za dobę.

Opłata dla wszystkich, czyli koniec restrykcyjnych wymogów

Dotychczas tzw. opłatę klimatyczną, czyli opłatę miejscową, mogły pobierać jedynie te miejscowości, które spełniały ściśle określone wymagania – między innymi dotyczące jakości powietrza, walorów krajobrazowych oraz infrastruktury turystycznej. W praktyce prawo do jej pobierania miała tylko niewielka liczba z blisko 2,5 tysiąca gmin w Polsce. Nowy projekt zakłada zniesienie tych ograniczeń, co oznacza, że opłata mogłaby być wprowadzona także w miastach borykających się z problemem zanieczyszczenia powietrza.

Posłowie twierdzą, że turystyka wiąże się z dodatkowymi kosztami dla samorządów, takimi jak utrzymanie czystości, modernizacja przestrzeni publicznej czy zapewnienie bezpieczeństwa. Uważają oni, że obecne przepisy są już nieadekwatne do dzisiejszych warunków, a środki pochodzące z opłat powinny w większym stopniu zasilać budżety lokalnych władz.

Jednym z przykładów miejscowości, które od lat toczą spór o legalność pobierania opłaty klimatycznej, jest Zakopane. Mimo że Naczelny Sąd Administracyjny uznał, iż miasto nie spełnia wymogów środowiskowych, opłata wciąż obowiązuje – obecnie w wysokości 1,90 zł dziennie.

Opłata dobrowolna tylko w teorii

Zgodnie z projektem, decyzja o wprowadzeniu opłaty turystycznej ma należeć do gmin. Portal Forsal podkreśla, jednak, że w praktyce trudno oczekiwać, by samorządy zrezygnowały z możliwości pozyskania dodatkowych środków. Dla wielu z nich będzie to proste narzędzie zwiększenia dochodów, zwłaszcza że maksymalna stawka wzrośnie z obecnych 3,31 zł do 5 zł za dobę.

Czytaj też:

Rząd pracuje nad ukrytym podatkiem. Uderzy po kieszeni miliony PolakówCzytaj też:

Koniec z dopłatami. Na ten zakup niebawem zabraknie pieniędzy w budżecie