Możesz już rozliczyć PIT za 2025 rok. Usługa dostępna w sieci

Od 15 lutego 2026 r. w usłudze Twój e-PIT na podatników czekają zeznania podatkowe za 2025 rok, które zostały wypełnione na podstawie danych posiadanych przez Krajową Administrację Skarbową. W zeznaniach przygotowanych w usłudze uwzględnione są m. in. informacje od płatników, w tym również zwolnienia z PIT dla osób do 26 roku życia, dla rodzin 4+, dla pracujących seniorów, dla osób powracających z zagranicy, odliczenia z tytułu składek członkowskich na rzecz związków zawodowych.

Podatek dochodowy od osób fizycznych, PIT za rok 2025 w roku 2026 można rozliczyć albo przesyłając druk PIT do właściwego Urzędu Skarbowego pocztą lub za pomocą rządowego programu GOV Twój e-PIT w Urzędzie Skarbowym on-line.

Kto może skorzystać z e-PIT?

W usłudze Twój e-PIT są udostępnione zeznania podatkowe zarówno dla osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej, jak i dla przedsiębiorców:

– PIT-37 – dla osób, które uzyskały przychody m.in. z umów o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło, z emerytur i rent,

– PIT-38 – dla osób, które uzyskały przychody kapitałowe,

– PIT-28 – dla osób rozliczających przychody z najmu również z działalności gospodarczej i ze sprzedaży przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych, opodatkowanej ryczałtem,

– PIT-36 – dla osób rozliczających m.in. przychody z rent i emerytur zagranicznych, z działalności nierejestrowej, również z działalności gospodarczej oraz działów specjalnych produkcji rolnej opodatkowanych na zasadach ogólnych,

– PIT-36L – dla osób rozliczających przychody z działalności gospodarczej oraz działów specjalnych produkcji rolnej opodatkowanych podatkiem liniowym, oświadczenia PIT-OP – dla osób, które osiągnęły jedynie przychody z tytułu rent i emerytur na podstawie jednego rozliczenia PIT-40A, informacje PIT-DZ o danych dzieci uprawniających do skorzystania z ulgi – dla osób, które korzystają z ulgi dla rodzin 4+.

Usługa działa przez całą dobę

Twój e-PIT działa przez całą dobę i można z niego korzystać na dowolnym urządzeniu podłączonym do Internetu. Dostęp do usługi jest możliwy w e-Urzędzie Skarbowym.

Do e-US można zalogować się poprzez platformę login.gov.pl, identyfikując się Profilem Zaufanym (PZ), e-Dowodem, poprzez bankowość elektroniczną lub aplikację mObywatel. Podatnicy, którzy zalogują się za pomocą jednej z tych metod mają dostęp do wszystkich e-usług w serwisie e-Urząd Skarbowy. Mogą wtedy korzystać np. z usługi Rozliczenia, która ułatwia przedsiębiorcom prawidłowe wypełnienie PIT-36, czy weryfikacji statusu zwrotu podatku.

