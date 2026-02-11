Rozliczenie PIT. Ten dokument może znacznie zwiększyć zwrot podatku

Uzyskanie odpowiednio sformułowanego orzeczenia o niepełnosprawności może znacząco zwiększyć zwrot podatku w rocznym rozliczeniu PIT – zwraca uwagę "Dziennik Gazeta Prawna".

Kluczowe znaczenie ma nie tylko sam fakt posiadania dokumentu, lecz także jego treść, w szczególności wskazana w nim data powstania niepełnosprawności oraz określony stopień niepełnosprawności.

Rozliczenia PIT za 2025 r. będzie można składać od 15 lutego do 30 kwietnia 2026 r.

Ulga rehabilitacyjna a zwrot podatku PIT

Orzeczenie o niepełnosprawności stanowi podstawę do skorzystania z tzw. ulgi rehabilitacyjnej, która pozwala odliczyć od dochodu wydatki poniesione m.in. na leczenie, rehabilitację, zakup leków, sprzętu medycznego czy dojazdy na zabiegi.

Eksperci podkreślają, że istotna jest nie tylko data wydania orzeczenia, ale również wskazanie, od kiedy istnieje niepełnosprawność. Jeśli dokument potwierdza, że powstała ona wcześniej, podatnik może odliczyć wydatki poniesione już od tej wcześniejszej daty, co może przełożyć się na wyższy zwrot podatku.

Co warto sprawdzić w orzeczeniu o niepełnosprawności

Znaczenie ma także stopień niepełnosprawności – lekki, umiarkowany lub znaczny. Od niego zależy zakres przysługujących odliczeń. W praktyce osoby z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności mogą korzystać z szerszego katalogu ulg.

Specjaliści wskazują, że brak precyzyjnego określenia daty powstania niepełnosprawności w orzeczeniu może skutkować uznaniem prawa do ulgi dopiero od momentu jego wydania. Dlatego przed złożeniem zeznania podatkowego warto sprawdzić, czy dokument zawiera wszystkie niezbędne informacje, które mogą mieć wpływ na wysokość zwrotu z PIT.

