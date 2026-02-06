Zwrot podatku można przyspieszyć. Wystarczy spełnić jeden warunek

Posiadacze Karty Dużej Rodziny mogą liczyć na szybszy zwrot nadpłaconego podatku dochodowego w rozliczeniu PIT za 2025 r. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, urząd skarbowy ma w takich przypadkach 30 dni na dokonanie zwrotu.

Preferencyjny termin dotyczy podatników wychowujących co najmniej troje dzieci, którzy posiadają ważną Kartę Dużej Rodziny i złożą zeznanie podatkowe bez błędów. Warunkiem skorzystania z przyspieszonego zwrotu jest także zaznaczenie w deklaracji PIT informacji o posiadaniu Karty Dużej Rodziny.

Jak otrzymać zwrot PIT w 30 dni?

Rozliczenia PIT za 2025 r. będzie można składać od 15 lutego do 30 kwietnia 2026 r. W przypadku zeznań złożonych w pierwszym dniu okresu rozliczeniowego, termin 30 dni na zwrot podatku będzie liczony od 15 lutego.

Standardowy termin zwrotu nadpłaty podatku dla pozostałych podatników wynosi do 45 dni w przypadku deklaracji złożonych elektronicznie oraz do 90 dni w przypadku formularzy papierowych.

Karta Dużej Rodziny. Kto może z niej korzystać i do czego uprawnia?

Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinom wychowującym co najmniej troje dzieci i uprawnia m.in. do ulg, zniżek oraz preferencji podatkowych.

Dla rodziców dokument ma charakter bezterminowy i zachowuje ważność przez całe życie. Dzieci mogą posługiwać się Kartą do ukończenia 18 lat. Jeśli po osiągnięciu pełnoletności kontynuują naukę, zachowują uprawnienia aż do zakończenia edukacji, jednak maksymalnie do 25. roku życia.

W przypadku dzieci z orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności nie ma ograniczeń wiekowych.

Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny najlepiej złożyć przez internet (portal Emp@tia) lub osobiście w urzędzie. Wydanie karty jest bezpłatne.

