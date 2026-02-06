Małżonek, dzieci, rodzice. Kto i w jakiej kolejności dziedziczy spadek?

W pierwszej kolejności do spadku powołani są małżonek oraz dzieci spadkodawcy. Dziedziczą oni w częściach równych, przy czym udział małżonka nie może być mniejszy niż jedna czwarta całości spadku.

Jeżeli dziecko spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, jego udział przypada jego zstępnym, czyli dzieciom spadkodawcy i ich potomkom.

Kolejność dziedziczenia spadku

W przypadku braku zstępnych spadkodawcy do dziedziczenia powołany jest małżonek oraz rodzice zmarłego. Małżonek dziedziczy wówczas połowę spadku, a pozostała część przypada rodzicom w równych częściach. Jeżeli jedno z rodziców nie dożyło otwarcia spadku, jego udział przypada rodzeństwu spadkodawcy.

Jeżeli spadkodawca nie pozostawił małżonka, zstępnych ani rodziców, spadek przypada rodzeństwu oraz zstępnym rodzeństwa. W dalszej kolejności do dziedziczenia powołani są dziadkowie spadkodawcy, a w razie ich braku – ich zstępni.

Przepisy przewidują również możliwość dziedziczenia przez pasierbów spadkodawcy, jeżeli brak jest innych spadkobierców ustawowych, a ich rodzice nie dożyli otwarcia spadku.

Majątek po zmarłym dla gminy i Skarbu Państwa

W sytuacji, gdy nie ma żadnych spadkobierców ustawowych ani testamentowych, spadek przypada gminie ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy, a jeżeli nie można go ustalić – Skarbowi Państwa.

Kodeks cywilny przewiduje także przypadki wyłączenia małżonka od dziedziczenia ustawowego, m.in. w razie orzeczenia separacji lub gdy przed śmiercią spadkodawcy toczyło się postępowanie o rozwód z winy małżonka.

