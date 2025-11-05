Bilety na Pendolino za złotówkę. Sprawdź kiedy

PKP Intercity rusza z kolejną wielką promocją biletów za złotówkę na przejazdy pociągami Pendolino. Chodzi o akcję "Pendo za Zeta". Będą z niej mogły skorzystać dzieci, które ukończyły cztery lata, ale nie ukończyły 16 lat. Bilety w cenie 1 zł będą obowiązywać przy przejazdach jednorazowych bez przesiadek 10 grudnia 2025 r. pociągami EIP w klasie 2.

EIP (Express InterCity Premium) to najnowocześniejsza i najwyższa kategorią pociągów PKP Intercity, kursująca pod marką Pendolino. Zapewnia najkrótsze czasy przejazdów, wysoki komfort podróży z dostępem do internetu i catering. Pociągi EIP osiągają maksymalną prędkość 200 km/h na wybranych odcinkach. Udogodnienia obejmują również m.in. gniazdka elektryczne przy każdym miejscu oraz dostępność dla osób niepełnosprawnych.

"Pendo za Zeta". Jak skorzystać z promocji PKP Intercity?

Bilety w ramach promocji będzie można kupować od 10 listopada do 7 grudnia w kasach biletowych, serwisie e-IC i aplikacji PKP Intercity. Bilety mają być wydawane tylko z rezerwacją miejsca do siedzenia. "Jeśli w wybranym pociągu brak jest wolnych miejsc, to zakup biletu jest niemożliwy. Liczba miejsc w promocji jest limitowana" – przypomina w komunikacie PKP Intercity.

PKP Intercity regularnie organizuje promocje na przejazdy Pendolino, oferując bilety w bardzo atrakcyjnej cenie. 20 października taka akcja skierowana była do seniorów, którzy ukończyli 60. rok życia.

PKP Intercity to największy międzyregionalny przewoźnik kolejowy w Polsce. Obsługuje ponad 500 pociągów dziennie. W 2024 r. spółka przewiozła 78,5 mln pasażerów, co oznacza wzrost o 15 proc. rok do roku. W 2025 r. przewoźnik spodziewa się przekroczyć poziom 84 mln pasażerów, a w 2030 r. – aż 110 mln.

W grudniu 2024 r. Pendolino w Polsce świętowało dziesięciolecie. Pierwszy oficjalny kurs odbył się 14 grudnia 2014 r.

