"Jest na liście". Nowe informacje o Andrzeju Poczobucie

Na wolność wciąż czeka Andrzej Poczobut, więziony od ponad czterech lat dziennikarz i jeden z liderów mniejszości polskiej na Białorusi. Jak donoszą media, władze w Mińsku szykują się do wypuszczenia ponad 150 więźniów. W sprawie Poczobuta szczególnie silnie mają lobbować Amerykanie. Delegacja przedstawicieli administracji Donalda Trumpa przybyła w piątek do stolicy Białorusi, aby rozmawiać na ten temat.

– Oczekujemy na potwierdzenie i informacje, dotyczące uwolnienia zakładników reżimu. Jeśli Łukaszenka chce porozumienia z prezydentem Trumpem, musi kontynuować uwalnianie, a ostatecznie uwolnić wszystkich więźniów politycznych i położyć kres wszelkim represjom – powiedział białoruski opozycjonista Paweł Łatuszka

– Biorąc pod uwagę, że Polska wykonała gest i otworzyła przejścia graniczne w Bobrownikach i Kuźnicy, a to były sankcje będące odpowiedzią na przetrzymywanie Andrzeja Poczobuta, logiczne jest, że powinien zostać uwolniony. Wiem, że jest na liście priorytetowej do wymiany i że Amerykanie intensywnie zabiegają o jego uwolnienie – dodał.

Sprawa Poczobuta

Andrzej Poczobut został zatrzymany w marcu 2021 r. wraz z innymi działaczami polskiej mniejszości na Białorusi. Według białoruskiej Prokuratury Generalnej, Związek Polaków na Białorusi miał pod współkierownictwem Poczobuta organizować od 2018 r. uroczystości poświęcone Żołnierzom Wyklętym. Białoruska propaganda insynuuje polskiemu podziemiu antykomunistycznemu współpracę z III Rzeszą Niemiecką i dokonanie zbrodni na ludności cywilnej.

W lutym 2023 r., po pokazowym procesie, Sąd Okręgowy w Grodnie skazał Poczobuta na osiem lat więzienia w zakładzie o zaostrzonym rygorze. Proces odbywał się za zamkniętymi drzwiami. Dziennikarz był oskarżony o "podżeganie do nienawiści", nawoływanie do sankcji i działania na szkodę Mińska oraz działania, którym przypisano znamiona "rehabilitacji nazizmu" (chodzi o publikowanie artykułów historycznych).

W październiku Poczobut został uhonorowany Nagrodą Sacharowa. To najwyższe wyróżnienie Unii Europejskiej w dziedzinie praw człowieka. Od 1988 r. Parlament Europejski przyznaje ją osobom, grupom lub organizacjom, które wykazują się "wybitnym zaangażowaniem na rzecz praw człowieka, wolności słowa i obrony wartości demokratycznych".

Czytaj też:

USA chcą uwolnić białoruskich więźniów politycznych. Na liście ponad 100 osóbCzytaj też:

Poczobut, Łysiak, Babiarz, Uznański-Wiśniewski. Prezydent wręczył odznaczenia