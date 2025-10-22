Andrzej Poczobut z Nagrodą Sacharowa. "Za wolność myśli"

Dwoje dziennikarzy, uwięzionych na Białorusi i w Gruzji, zostało laureatami tegorocznej Nagrody im. Sacharowa za wolność myśli, która zostanie wręczona przez Parlament Europejski 16 grudnia.

Jednym z laureatów jest Andrzej Poczobut, dziennikarz, eseista, bloger i działacz mniejszości polskiej na Białorusi, znany z otwartej krytyki reżimu Aleksandra Łukaszenki oraz z publikacji na temat historii i praw człowieka. Poczobuta do nagrody nominowała frakcja Europejskich Konserwatystów i Reformatorów, do której należy Prawa i sprawiedliwość, a także frakcja Europejskiej Partii Ludowej, do której należą PO i PSL.

Nagrodzona została również Mzia Amaglobeli, gruzińska dziennikarka oraz szefowa internetowych portali informacyjnych Batumelebi i Netgazeti, została aresztowana w styczniu 2025 r. za udział w antyrządowych protestach w Gruzji. W sierpniu br. została skazana na dwa lata więzienia z powodów politycznych.

Sprawa Poczobuta

Andrzej Poczobut został zatrzymany w marcu 2021 r. wraz z innymi działaczami polskiej mniejszości na Białorusi. Według białoruskiej Prokuratury Generalnej, Związek Polaków na Białorusi miał pod współkierownictwem Poczobuta organizować od 2018 r. uroczystości poświęcone Żołnierzom Wyklętym. Białoruska propaganda insynuuje polskiemu podziemiu antykomunistycznemu współpracę z III Rzeszą Niemiecką i dokonanie zbrodni na ludności cywilnej.

W lutym 2023 r., po pokazowym procesie, Sąd Okręgowy w Grodnie skazał Poczobuta na osiem lat więzienia w zakładzie o zaostrzonym rygorze. Proces odbywał się za zamkniętymi drzwiami. Dziennikarz był oskarżony o "podżeganie do nienawiści", nawoływanie do sankcji i działania na szkodę Mińska oraz działania, którym przypisano znamiona "rehabilitacji nazizmu" (chodzi o publikowanie artykułów historycznych).

Nagroda Sacharowa

Nagroda Sacharowa to najwyższe wyróżnienie Unii Europejskiej w dziedzinie praw człowieka. Od 1988 r. Parlament Europejski przyznaje ją osobom, grupom lub organizacjom, które wykazują się "wybitnym zaangażowaniem na rzecz praw człowieka, wolności słowa i obrony wartości demokratycznych".

Nagroda jest nazwana na cześć radzieckiego naukowca oraz działacza politycznego Andrieja Sacharowa, laureata Pokojowej Nagrody Nobla.

