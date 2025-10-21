Odkryto tunel na granicy z Białorusią. "Wszystko było ręcznie kopane"

Pod koniec ubiegłego tygodnia funkcjonariusze Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej odkryli podziemny tunel rozpoczynający się na Białorusi i kończący się na prywatnej, niezamieszkałej posesji w Polsce, w miejscowości Kondratki (woj. podlaskie).

– To jest ponad 30 metrów przekopu pod ziemią. W najwyższym punkcie tunel miał prawie 1,80 metrów wysokości. Wszystko było ręcznie kopane. Ten tunel funkcjonował ok. 24 godziny. Od razu, jak zaczął się w nim ruch, systemy, które zostały zainstalowane za naszych rządów, wyczuły ten ruch. Wcześniej były prowadzone prace operacyjne – poinformował we wtorkowej audycji Radia Zet minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński.

– To jest drugi tego typu tunel. 3-4 tygodnie temu Straż Graniczna wykryła taką infrastrukturę i reaguje na bieżąco. Mamy 98 proc. szczelności, więc białoruskie służby dwoją się i troją, by szukać metod obejścia. Ale my też dokładamy nowe zabezpieczenia – dodał szef MSWiA.

Presja migracyjna na granicy polsko-białoruskiej nie ustaje

Od 2022 r. na 186-kilometrowej granicy z Białorusią stoi stalowa zapora o wysokości 5,5 m. Jest głównym elementem zabezpieczenia polskiej granicy przed nielegalną migracją. Uzupełnia ją tzw. bariera elektroniczna, która obejmuje zaporę, a także odcinki rzeczne. W minionym roku zmodernizowano obie zapory – zamontowano m.in. dodatkowe poziome przęsła.

Presja migracyjna dotyczy obcokrajowców z krajów o wysokim ryzyku migracyjnym, którzy w zorganizowanych grupach, często liczących kilkadziesiąt osób, próbują nielegalnie przekraczać granicę z Białorusi do Polski. Ich działania są dobrze zorganizowane i skoordynowane z białoruskimi służbami. Presja na polsko-białoruską granicę została sztucznie wywołana przez władze Białorusi jako część działań hybrydowych mających na celu destabilizację Polski oraz innych krajów Unii Europejskiej i NATO.

W 2025 r. funkcjonariusze Straży Granicznej ujawnili już ponad 26,7 tys. prób nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej.

