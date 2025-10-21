"To plucie w twarz bohaterom". Protest przeciwko spotkaniu z Kurdej-Szatan

Już 24 października Barbara Kurdej-Szatan będzie gościć w Centrum Kultury w Łomiankach. Spotkanie odbędzie się w ramach cyklu "Kulturalny Salon Kobiet". Przeciwko zaproszeniu celebrytki, znanej z ataku na strzegących granicy z Białorusią funkcjonariuszy, protestuje radny Łomianek Eliasz Grubiński. Samorządowiec zwrócił się w tej sprawie zarówno do burmistrza Tomasza Dąbrowskiego, jak i dyrektora Centrum Kultury w Łomiankach Janusza Zawadzkiego.

Spotkanie z Kurdej-Szatan w Łomiankach. Radny protestuje

W skierowanych do nich piśmie Grubiński napisał, że miasto Łomianki znane jest dba nie tylko o pamięć bohaterów wojennych, ale także promowanie postaw patriotycznych wśród młodzieży. "Etos służby państwu oraz narodowi polskiemu krzewiony jest w naszych gminnych szkołach, w przestrzeni publicznej za co jestem bardzo wdzięczny, nie tylko jako radny i mieszkaniec, ale również jako ojciec czwórki dzieci" – napisał.

Z tych właśnie względów, podkreślił radny, z ogromnym zaskoczeniem i rozczarowaniem przyjął decyzję o organizacji spotkania z Kurdej-Szatan. Zwrócił przy tym uwagę, że promocja wydarzenia odbywa się wszelkimi dostępnymi kanałami w mediach społecznościowych instytucji publicznych a nawet przy szkole publicznej.

"Warto zauważyć, że niezależnie od tego czy wydarzenie finansowane jest z pieniędzy publicznych czy nie, jeżeli jest organizowane w instytucji publicznej jaką jest Centrum Kultury w Łomiankach, to charakter wydarzenia powinien licować z godnością urzędu oraz nie stać w sprzeczności z wartościami promowanymi i cenionymi przez naszą gminę i lokalną społeczność" – czytamy. Według Grubińskiego, publiczna działalność Kurdej-Szatan stoi w sprzeczności z tymi wartościami.

"To plucie w twarz polskim bohaterom"

Radny zapytał, czy rządzący Łomiankami rzeczywiście chcą promować takie postawy, jak ta którą prezentowała w 2021 roku Kurdej-Szatan, kiedy nazwała obrońców polskich granic "maszynami bez rozumu i serca". Grubiński wyraził nadzieję, że jest to pytanie retoryczne, nie tylko dla niego. "Zapraszanie i promowanie takich osób, to plucie w twarz polskim bohaterom, którzy codziennie dbają o nasze bezpieczeństwo" – podkreślił.

Kończąc zaapelował o natychmiastowe odwołanie spotkania z kontrowersyjną celebrytką.

