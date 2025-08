Niemcy chcieli zablokować wielką inwestycję w Polsce. Jest decyzja sądu

Pod koniec lipca Wojewódzki Sąd Administracyjny wstrzymał decyzję środowiskową niezbędną do rozpoczęcia prac przy terminalu kontenerowym w Świnoujściu. – Złożyliśmy stosowne odwołania. W przypadku wyroku, który nie będzie dla nas korzystny, oczywiście też będziemy sięgać po narzędzia odwoławcze – przekazała Weronika Gocłowska, rzecznik prasowa Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście, który formalnie jest stroną przed sądem.

– Nie tracimy inwestycji, nadal ją prowadzimy, tylko nie możemy jej w tej chwili aktywnie kontynuować. Do tej pory trwały prace przygotowawcze, projektowe. One są normalnie prowadzone zgodnie z umowami, ale na przykład nie możemy się posługiwać decyzją środowiskową w postępowaniach administracyjnych – powiedziała. Jednocześnie przyznała, że biorąc pod uwagę doświadczenia z przeszłości, sprawa budowy terminala może ciągnąć się latami. – Jesteśmy równi wobec prawa, w związku z tym spodziewamy się, że jeżeli wyrok będzie dla nas pomyślny, to również nasi oponenci, czyli autorzy skargi, będą się odwoływać do wyższej instancji – zaznaczyła.

Sąd odrzucił skargi ekologów

W poniedziałek (4 sierpnia) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę na decyzję środowiskową dla terminala kontenerowego w Świnoujściu, złożoną przez organizacje ekologiczne z Polski i Niemiec. Skargę złożyły niemiecka organizacja Bürgerinitiative Lebensraum Vorpommern z wyspy Uznam oraz polskie stowarzyszenie Zielone Wyspy Świnoujście.

Budowa głębokowodnego terminala kontenerowego w Świnoujściu to jeden z największych projektów polskiej gospodarki morskiej. Inwestorem jest Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście, a przedsięwzięcie koordynuje Ministerstwo Infrastruktury. Terminal w formie tzw. portu zewnętrznego ma powstać do 2029 r. Premier Donald Tusk niedawno zapewniał, że projekt zostanie zrealizowany bez względu na przeszkody. – Nikt nam tego terminala nie zablokuje – przekonywał.

