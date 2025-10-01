Czy system kaucyjny oznacza wzrost cen? Zaskakująca odpowiedź Hennig-Kloski

W środę (1 października) wchodzi w życie system kaucyjny, obejmujący oznaczone znakiem kaucji: jednorazowe butelki z tworzyw sztucznych o pojemności do 3 litrów (kaucja 50 gr), metalowe puszki o pojemności do 1 litra (50 gr), szklane butelki wielokrotnego użytku do 1,5 litra pojemności (1 zł). Kaucję będzie można odebrać przy zwrocie opakowania: w sklepie lub w automacie (paragon nie będzie wymagany).

Hennig-Kloska o systemie kaucyjnym: Koszt migrujący w naszym portfelu

Minister klimatu Paulina Hennig-Kloska była pytana w środę w Polsat News, czy system kaucyjny nie spowoduje wzrostu cen. – Nie, nie ma takiego ryzyka, ponieważ kaucja, która będzie od nas pobierana, ona będzie do nas wracać – powiedziała.

Na uwagę, że przy zakupie produktu objętego kaucją trzeba będzie zapłacić 50 gr lub 1 zł więcej, szefowa resortu odparła: – Ale to będzie do nas wracać. To będzie taki koszt migrujący w naszym portfelu, a nie wydatek.

– Jak słyszę "koszt migrujący", to mam ciarki, że on do portfela nie wróci – stwierdził dziennikarz prowadzący rozmowę Marcin Fijołek. – Wszystko w pana rękach – odpowiedziała Hennig-Kloska.

"Ustawa tego nie reguluje"

Jak tłumaczyła, "nie zgniatamy ani puszki ani butelki, nie zrywamy etykiet, nie zrywamy korka od butelki". – Ale ustawa tego nie reguluje, więc sklep powinien przyjąć nawet oderwaną – zaznaczyła.

Podkreśliła, że system kaucyjny dotyczy tylko butelek i puszek oznaczonych. Jak dodała, system ruszy w pełni 1 stycznia 2026 r. – Te trzy miesiące daliśmy sobie na organizację systemu w takim sensie, że wszystkie napoje, które są w produktach i opakowaniach niebędących w systemie kaucyjnym, dalej mogą być zbywane – powiedziała minister.