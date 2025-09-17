Wchodzi system kaucyjny. Nowy komunikat

"Gotowi są zarówno operatorzy systemu, jak i duże sieci handlowe, które kończą wdrażanie rozwiązań po zakończonych pilotażach. Umowy zawierane są również z mniejszymi sklepami, co ma zapewnić dostępność systemu dla wszystkich konsumentów" – czytamy w komunikacie.

"Jeśli jest znak, to możemy odzyskać pieniądze"

"Chcemy, aby system był wygodny i powszechny – dlatego ważne jest, by także małe sklepy włączały się do współpracy. [...] System wdrażamy krok po kroku. Punkty zbiórki będą się rozwijać, tak jak w innych krajach. Na Litwie poziom 90 proc. zbiórki osiągnięto po dwóch latach. Dlatego ważne są cierpliwość, współpraca i edukacja" – dodała wiceminister Anita Sowińska, cytowana w komunikacie.

Resort przypomniał że produkty ze znakiem kaucji będą pojawiać się w sprzedaży stopniowo, wraz z wyczerpywaniem dotychczasowych zapasów. Na opakowaniach znajdzie się czytelny znak kaucji z kwotą, co pozwoli konsumentom łatwo rozpoznać objęte systemem butelki i puszki.

"Najważniejszy dla konsumenta będzie znak kaucji z kwotą na opakowaniu. To prosta wskazówka: jeśli jest znak, to możemy odzyskać pieniądze" – wskazała Sowińska.

Co obejmuje system kaucyjny?

System kaucyjny obejmuje oznaczone znakiem kaucji: jednorazowe butelki z tworzyw sztucznych o pojemności do 3 litrów (kaucja 50 gr), metalowe puszki o pojemności do 1 litra (50 gr), szklane butelki wielokrotnego użytku do 1,5 litra pojemności (1 zł).

System kaucyjny nie obejmuje opakowań po mleku, jogurtach i innych pitnych produktach mlecznych, szklanych opakowań jednokrotnego użytku. Nie obejmuje też opakowań wielomateriałowych – kartoników po mleku i sokach.

Kwota kaucji nie będzie wliczona w cenę napoju na półce czy w automacie. Pojawi się na paragonie osobno jako oddzielna pozycja. Do odzyskania kaucji nie potrzeba paragonu – wystarczy opakowanie z etykietą i znakiem kaucji.

"Nie zgniataj opakowań ze znakiem kaucji. Przed oddaniem do punktu zbiórki opróżnij je – opakowanie powinno być puste, ale nie trzeba go specjalnie myć. Nakrętka również trafia razem z opakowaniem do recyklingu. Znak kaucji i kod kreskowy muszą być czytelne, aby opakowanie można było prawidłowo zidentyfikować" – tłumaczy Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

Czytaj też:

System kaucyjny w aptekach? Ministerstwo wyjaśniaCzytaj też:

Kaucja za butelki i puszki od przyszłego roku. Sejm odrzucił poprawki Senatu