System kaucyjny w aptekach? Ministerstwo wyjaśnia

Od października 2025 r. w Polsce zaczną pojawiać się napoje w opakowaniach ze znakiem kaucji. Zwrot takich opakowań będzie możliwy w miejscach, które niekoniecznie muszą być tymi samymi, w których dokonano zakupu. Sieć punktów zwrotu będzie szeroka, co ułatwi oddanie opakowań i odzyskanie kaucji.

System kaucyjny. Co trzeba wiedzieć?

Zakup napoju w opakowaniu oznaczonym znakiem kaucji nie oznacza, że zwrot musi nastąpić w tym samym miejscu. Opakowania będzie można oddać w dowolnym punkcie zbiórki uczestniczącym w systemie.

Obowiązek przyjmowania opakowań ze znakiem kaucji dotyczy tylko placówek handlowych, które jednocześnie moją powierzchnię powyżej 200 m kw. i sprzedają produkty w opakowaniach objętych systemem kaucyjnym.

Mniejsze sklepy mogą odbierać opakowania dobrowolnie chyba, że sprzedają produkty w butelkach szklanych wielokrotnego użytku np. napoje piwne. Nie dotyczy to leków ani suplementów.

Plastikową butelkę oddamy w aptece?

System kaucyjny obejmie wszystkie placówki handlowe, które będą sprzedawały produkty w opakowaniach ze znakiem kaucji – również drogerie, apteki, sklepy sportowe i stacje benzynowe, które mają je w asortymencie.

Do odbioru opakowań będą zobowiązane tylko te placówki, w których powierzchnia handlowa przekracza 200 m kw. Oznacza to, że większość aptek będzie mogła oferować np. wodę mineralną w butelkach objętych kaucją, jednak nie będzie musiała przyjmować opakowań z powrotem.

O tym, czy dany produkt jest objęty systemem kaucyjnym, będzie informowało logo systemu na etykiecie. Będzie na nim podana wysokość kaucji:

– butelki plastikowe o pojemności do 3 litrów;

– kaucja: 0,50 zł, – puszki metalowe o pojemności do 1 litra;

– kaucja: 0,50 zł, – butelki szklane wielokrotnego użytku o pojemności do 1,5 litra – kaucja: 1,00 zł.

Punkty zwrotu opakowań

Zwrotu opakowania objętego systemem kaucyjnym będzie można dokonać bez paragonu. Wśród miejsc, w których na pewno oddamy takie opakowanie i otrzymamy zwrot kaucji będą wszystkie sklepy powyżej 200 m kw., które oferują napoje w opakowaniach objętych systemem kaucyjnym.

Mniejsze placówki będą mogły przyjmować opakowania, ale nie będą miały takiego obowiązku. Wyjątek stanowią sklepy poniżej 200 m kw., w których sprzedawane będą napoje w butelkach szklanych wielokrotnego użytku. Obecnie na rynku dotyczy to przede wszystkim napojów piwnych. Takie sklepy z zasady będą także punktami zwrotu opakowań.

Warto pamiętać, że punktem zwrotu opakowań ze znakiem kaucji będą też automaty kaucyjne, które nie muszą znajdować się wewnątrz sklepów. Dodatkowo, we współpracy z operatorami systemu możliwe będzie organizowanie tymczasowych punktów zbiórki, np. podczas dużych wydarzeń kulturalnych czy sportowych.

