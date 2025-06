Rząd wdraża nowy system. "Polska będzie drugim największym krajem UE po Niemczech"

– Jesteśmy już w fazie wdrożeniowej systemu kaucyjnego. Polska stanie się 17. krajem Unii objętym systemem kaucyjnym. Jesteśmy dumni z tego, że Polska będzie drugim największym krajem Unii, po Niemczech, z wdrożonym systemem – powiedziała Sowińska podczas konferencji prasowej.

Jak podkreśliła, okres przejściowy, w którym na rynku będą zarówno opakowania oznaczone logo systemu kaucyjnego, jak i nieobjęte systemem, potrwa trzy miesiące, do końca 2025 r.

Kaucja za butelki i puszki. System zacznie działać od 1 października 2025 roku

– Systemem objęte będą trzy rodzaje opakowań: butelki plastikowe PET o pojemności do 3 litrów, puszki metalowe do 1 litra oraz butelki szklane wielokrotnego użytku do 1,5 litra – tłumaczyła wiceminister klimatu i środowiska.

Kaucja wyniesie po 50 groszy za opakowania plastikowe i metalowe oraz 1 zł za opakowania szklane.

– Zwrot nie będzie wymagał paragonu. Sklepy powyżej 200 m2 będą zobowiązane do przyjmowania zwrotów, ale jest także duże zainteresowanie wśród mniejszych sklepów, które nie muszą przystępować do systemu. Ustawa przewiduje co najmniej jeden punkt przyjmowania zwrotów w każdej gminie, ale mamy nadzieję, że będzie ich więcej – dodała Sowińska.

Czy Polacy zmienią swoje nawyki ws. opakowań?

Wiceszefowa resortu wskazała, że system kaucyjny będzie wymagał pewnej zmiany nawyków konsumentów, bo opakowań plastikowych i metalowych nie należy zgniatać, a także zrywać z nich etykiety z kodem kreskowym, opakowań nie trzeba natomiast myć.

– Nie wykluczamy w przyszłości rozszerzenia systemu o opakowania szklane jednorazowe, ale musiałoby to zostać poddane konsultacjom – podsumowała Sowińska.

Jak wynika z badania przeprowadzonego w grudniu na zlecenie firmy RLG przez agencję Zymetria, aż 75 proc. Polaków słyszało, że w 2025 r. ma zacząć działać system kaucyjny, ale niemal tyle samo ma jednak problem, jak nowy system będzie funkcjonował.

