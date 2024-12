"Dwa systemy będą funkcjonować równolegle i na innych zasadach". Kto wytłumaczy to Polakom?

Wszystko wskazuje na to, że za około 9 miesięcy w Polsce zadebiutuje system kaucyjny. Będziemy mieli dwa równoległe systemy zbiórki opakowań po napojach: ten na pięć frakcji obowiązujący dotychczas oraz system kaucyjny.

– To może rodzić problemy dla konsumenta, bo te dwa systemy będą funkcjonować równolegle i na innych zasadach. Wprowadzenie tak dużej zmiany wymaga gruntownej edukacji społeczeństwa – powiedziała Monika Wyciechowska, education marketing manager w RLG Systems Polska.

Jak wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie firmy RLG w Polsce przez agencję Zymetria, aż 75 proc. Polaków słyszało, że w 2025 r. ma zacząć działać system kaucyjny, ale niemal tyle samo ma jednak problem, jak nowy system będzie funkcjonował.

Kaucja za butelki i puszki

System kaucyjny dotyczy sklepów o powierzchni powyżej 200 m2. Kaucją mają zostać objęte: puszki aluminiowe do 1 l, butelki szklane wielorazowego użytku do 1,5 l oraz butelki z tworzywa sztucznego, czyli butelki PET do 3 l. Opakowania po mleku i produktach mlecznych zostaną wyłączone z systemu.

Na początku grudnia Sejm odrzucił poprawki Senatu zakładające przesunięcie startu systemu kaucyjnego na początek 2026 r. Ostatecznie system ma ruszyć 1 października 2025 r. Ustawę podpisał prezydent Andrzej Duda.

Nowelizacja wprowadza zamknięty system obiegu kaucji, wyłącza z obowiązku zbieranie opakowań na napoje będące mlekiem, jogurtem lub innym pitnym produktem mlecznym. Harmonizuje oznakowanie logotypem systemu kaucyjnego oraz wprowadza obowiązek przyjmowania przez jednostki handlu detalicznego szklanych opakowań wielokrotnego użytku, jeśli jednostka sprzedaje takie napoje.

Ustawa zakłada, że operator odbierający opakowania ze sklepów musi zwrócić tym sklepom faktycznie wypłaconą przez nie kaucję. Dodatkowo, wprowadzono trzymiesięczny okres przejściowy dla zapasów produktów nieoznakowanych symbolem kaucji czyli do 31 grudnia 2025 r.

Cenę doliczą przy kasie

Nowelizacja zakłada modyfikację przepisów w celu stworzenia tzw. zamkniętego systemu obiegu kaucji, czyli wdrożenie rozwiązania polegającego na pobieraniu kaucji w całym łańcuchu dystrybucji, co przyczyni się do uszczelnienia systemu i zapewnienia możliwości monitorowania przepływów kaucji.

Oznacza to, że przy zakupie napoju w opakowaniu z logotypem od klienta pobierana będzie kaucja, która zostanie doliczona do ceny napojów dopiero przy kasie. Kaucję będzie można odebrać przy zwrocie opakowania, przy czym w celu odzyskania kaucji nie będzie wymagane okazanie paragonu.

