Mieszkają na Ukrainie, biorą 800 plus? Jest wynik interwencji poselskiej

Poseł Konfederacji Grzegorz Płaczek opublikował odpowiedź Straży Granicznej na pytanie dot. procederu pobierania 800 plus przez obywateli Ukrainy, którzy mieszkają na Ukrainie, a do Polski przyjeżdżają sporadycznie, żeby "utrzymać" to świadczenie.

"W wyniku przeprowadzonej interwencji poselskiej, potwierdzam i informuję opinię publiczną, że polska Straż Graniczna NIE posiada systemu, który automatycznie wskazuje i weryfikuje liczby obywateli Ukraińskich (pobierających co miesiąc świadczenie 800+ w Polsce), którzy de facto na co dzień mieszkają na Ukrainie i jednocześnie WYŁĄCZNIE sporadycznie (na jeden lub dwa dni w miesiącu) przyjeżdżają do Polski, aby «utrzymać» w ten sposób przyznane im świadczenia socjalne i «tymczasową ochronę» w Polsce. Informacje te również NIE są automatycznie przekazywane do ZUS. Czy zatem może dochodzić do nadurzyć i «wyłudzeń» świadczeń socjalnych? Odpowiedź pozostawiam Polakom. Sytuacja jest skandaliczna" – napisał Płaczek, załączając pismo od SG.

Świadczenia dla obywateli innych państw w Polsce

W ub. roku w odpowiedzi na pytanie posła Płaczka ZUS potwierdził, że Polacy dopłacają obywatelom Ukrainy do emerytur i rent w Polsce. Konfederacja przeprowadziła interwencje poselskie w ZUS i ministerstwie pracy m.in., dlatego, że już w 2023 roku media informowały, że wystarczy jedna zapłacona składka.

Konfederacja ponownie apeluje o to, by polscy podatnicy nie byli przymuszani do opłacania licznych świadczeń socjalnych obywatelom innych państw. Partia przedłożyła projekt ustawy, który ma zmienić ten stan rzeczy.

W trakcie wystąpienia w Sejmie w styczniu poseł Mentzen powiedział w kontekście astronomicznego deficytu w polskim budżecie, że budżet jest hojny, ale dla obywateli Ukrainy. – Mamy w nim pieniądze na wypłacanie 800 plus dla Ukraińców, 300 plus dla Ukraińców, 1500 plus dla Ukraińców. Płacimy kilka miliardów rocznie na wspieranie demografii Ukrainy [...] Wypłacamy 800 plus nawet na dzieci, które nie mieszkają w Polsce, wysyłamy je na ludzi mieszających na Ukrainie. Wypłacamy 800 plus także ludziom, którzy w Polsce nie pracują, nie płacą podatków. Dopłacaliśmy w ramach kredytu 2 proc. Ukraińcom do zakupu mieszkań w Polsce, pomimo tego, że mogli mieć wiele nieruchomości na terenie Ukrainy – przypomniał poseł.

800 plus rozdawane też Białorusinom, Rosjanom czy Wietnamczykom