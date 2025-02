800 plus rozdawane też Białorusinom, Rosjanom czy Wietnamczykom

Polscy politycy są nieprawdopodobnie hojni dla obywateli innych państw w Polsce. Finansowane z kieszeni polskich podatników. Rozmaite świadczenia przyznawane są nie tylko Ukraińcom, którzy uciekli do Polski przez rosyjską inwazję. Beneficjentami np. 800 plus są także obcokrajowcy nawet spoza Europy.

Jak pisze w poniedziałek dziennik "Rzeczpospolita" "nie tylko Ukraińcy, ale też Białorusini, Wietnamczycy i Rosjanie pobierają zasiłek na dzieci. Mają takie prawo od ośmiu lat".

800 plus z podatków dla obcokrajowców w Polsce

Gazeta powołała się na dane ZUS, z których wynika, że w roku 2024 pobierało świadczenie socjalne 800 plus wypłacono w Polsce na 508,9 tys. dzieci z innych niż Polska państw. Rok wcześniej było ich blisko 70 tys. więcej.

Od samego początku obowiązywania ustawy uprawnienie do otrzymywania tego świadczenia dotyczy wszystkich cudzoziemców mieszkających z dziećmi legalnie w Polsce – nie tylko z państw członkowskich Unii Europejskiej. Warunkiem jest wykazanie przez cudzoziemca, że ma kartę pobytu z adnotacją "dostęp do rynku pracy".

Jak pisze "Rz" nie oznacza to jednak, że wnioskodawca pracuje w Polsce. "Intencją ustawodawcy nie było uzależnienie wypłaty świadczenia od pracy. Takie same zasady obowiązują więc polskich obywateli i cudzoziemców. Istotne jest, by cudzoziemiec przebywał w Polsce z dziećmi legalnie i nie był tu turystycznie", wyjaśnia ZUS.

Najliczniejszą grupę obcokrajowców pobierających świadczenie 800 plus stanowią Ukraińcy. W ubiegłym roku pieniądze z programu trafiły do 422,6 tys. dzieci z Ukrainy, rok wcześniej – 498,9 tys.

"Popierają programy socjalne i jednocześnie dziwią się, że jest wysoki dług"

Przedstawiciele Konfederacji konsekwentnie nalegają, by rządzący skończyli z polityką rozdawnictwa socjalnego.

"(…) Każdy z waszych klubów odpowiada za obecny poziom zadłużenia, odpowiada za miejsce, w którym się w tym momencie znaleźliśmy. To jest też ciekawe, że wy się oburzacie w swoich wystąpieniach, jeszcze sprzed paru miesięcy, że mamy tak wysoki poziom zadłużenia, a jednocześnie wszyscy za tym głosowaliście. To jest jakieś ekonomiczne płaskoziemstwo, żeby popierać wielkie programy socjalne, a potem dziwić się, że to powoduje bardzo wysoki dług. Równie dobrze moglibyście walić się młotkiem w palec, a potem oburzać się, że palec was boli" – pisał w grudniu ub. r. Sławomir Mentzen.

Konrad Berkowicz powiedział w grudniu 2024, że jeżeli w ogóle ktoś ma dostawać w Polsce jakiekolwiek świadczenia socjalne, to powinni to być wyłącznie Polacy, a nie obywatele innych państw.

