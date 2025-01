Poseł KO się odważył: 800 plus powinno być tylko dla Polaków

Kandydat Koalicji Obywatelskie na prezydenta Rafał Trzaskowski ogłosił, że postuluje ograniczenie 800 plus dla obywateli Ukrainy. Socjalne świadczenie dostawaliby "jedynie" pracujący i płacący w Polsce podatki Ukraińcy. Między partiami koalicji nie ma w tym zakresie zgody. Propozycja kandydata KO nie przypadła do gusty chociażby Lewicy,

Jeśli chodzi o opozycję, to z zasady przeciwni rozdawnictwu przedstawiciele Konfederacji przypomnieli swoje stanowisko, że obywatele innych państw w ogóle nie powinni dostawać w Polsce żadnych świadczeń socjalnych.

Propozycji Trzaskowskiego bronią politycy Platformy Obywatelskiej. Niektórzy odważyli się nawet przyznać wprost, że rzeczywiście fundowanie obywatelom obcych państw socjalu z pieniędzy polskiego podatnika, nie jest sytuacją normalną.

Poseł Platformy Obywatelskiej: 800 plus tylko dla Polaków

Parlamentarzysta tej formacji Artur Łącki powiedział na antenie Sedna Sprawy Radia Plus, że jego zdaniem 800 plus powinno być wypłacane tylko Polakom.

– W ogóle 800 plus nie powinno być wypłacane Ukraińcom, powinno być wypłacane tylko i wyłącznie Polskim rodzinom. Dlatego, że to nie jest kwestia tego, czy my teraz pracujemy i płacimy podatki [większość Ukraińców w Polsce pracuje – red.] tylko tego, że my przez 30 lat, od 89. roku, dochodziliśmy do tego i harujemy bardzo ciężko jako naród na te zdobycze socjalne, które mamy – powiedział Łącki.

Łącki: Powinien powstać fundusz unijny

Dodał, że Polska powinna postarać się w Brukseli, żeby potrzebujący uchodźcy z Ukrainy zamiast pieniędzy od Polski dostawali środki z Unii Europejskiej. Miałoby to działać na zasadzie specjalnego funduszu celowego, wspierającego szczególnie matki wychowujące dzieci, znajdujące się w różnych krajach europejskich.

