Kolejne postępowanie ws. Polski. KE dała rządowi Tuska dwa miesiące

Komisja Europejska podjęła decyzję o wszczęciu postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego, wysyłając wezwania do usunięcia uchybienia do 9 państw członkowskich, w tym Polski, w związku z brakiem pełnej transpozycji do prawa krajowego art. 17 ust. 15 zmienionej dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (EPBD) (UE) 2024/1275. Chodzi o przepisy dotyczące stopniowego wycofywania zachęt finansowych dla samodzielnych kotłów zasilanych paliwami kopalnymi w ramach zmienionej dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków.

Decyzja dotyczy: Belgii, Bułgarii, Niemiec, Grecji, Luksemburga, Austrii, Polski, Rumunii i Słowenii.

Rząd otrzymał dwa miesiące na odpowiedź

"Zmieniona dyrektywa weszła w życie w dniu 28 maja 2024 r., z ogólnym terminem transpozycji do dnia 29 maja 2026 r., podczas gdy stopniowe wycofywanie zachęt finansowych dla kotłów zasilanych paliwami kopalnymi określone w art. 17 ust. 15 musi zostać transponowane w dniu 1 stycznia 2025 r. Dyrektywa EPBD określa, w jaki sposób UE może osiągnąć pełną dekarbonizację zasobów budowlanych do 2050 r., a tym samym obniżyć rachunki za energię dla obywateli europejskich poprzez strukturalne zwiększenie charakterystyki energetycznej budynków. W tym kontekście, najpóźniej od 1 stycznia 2025 r., państwa członkowskie nie mogą zapewniać żadnych zachęt finansowych do instalacji nowych samodzielnych kotłów zasilanych paliwami kopalnymi" – czytamy w komunikacie.

Do tej pory dziewięć państw członkowskich nie zadeklarowało pełnej transpozycji art. 17 ust. 15 w ustawowym terminie. W związku z tym Komisja wysyła do nich wezwania do usunięcia uchybienia. Te państwa członkowskie mają teraz dwa miesiące na udzielenie odpowiedzi, dokończenie transpozycji i powiadomienie o tym Komisji, wskazano w informacji.

