KE wszczyna postępowanie ws. Polski. Chodzi o rynek energii

Komisja Europejska podjęła decyzję o wszczęciu postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego, wysyłając wezwania do usunięcia uchybienia do 26 państw członkowskich, w tym Polski, w związku z brakiem pełnej transpozycji do prawa krajowego niektórych przepisów dyrektywy zmieniającej UE/2024/1711, która została przyjęta w ubiegłym roku, podała Komisja.

Decyzja dotyczy Belgii, Bułgarii, Czech, Niemiec, Estonii, Irlandii, Grecji, Hiszpanii, Francji, Chorwacji, Włoch, Cypru, Łotwy, Litwy, Luksemburga, Węgier, Malty, Holandii, Austrii, Polski, Portugalii, Rumunii, Słowenii, Słowacji, Finlandii i Szwecji.

Tylko Dania odpowiedziała

"Państwa członkowskie musiały powiadomić o transpozycji dyrektywy do 17 stycznia 2025 r., z wyjątkiem przepisów dotyczących swobodnego wyboru dostawcy i współdzielenia energii, na które mają czas do 17 lipca 2026 r. Nowe przepisy, opracowane w następstwie gwałtownego wzrostu cen energii i uzgodnione przez państwa członkowskie i Parlament Europejski w ubiegłym roku, mają na celu uczynienie cen energii elektrycznej dla konsumentów bardziej stabilnymi i mniej zależnymi od cen paliw kopalnych" – czytamy w komunikacie.

Wdrożenie przepisów ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia, że europejscy konsumenci (zarówno gospodarstwa domowe, jak i przedsiębiorstwa) ponoszą koszty energii, które w większym stopniu odzwierciedlają tańsze koszty produkcji energii ze źródeł odnawialnych, a ceny są bardziej przewidywalne. Zreformowany projekt rynku energii elektrycznej pozwala również na lepszą ochronę konsumentów, zarówno pod względem szerszego wyboru przy podpisywaniu umów, jak i w przypadku odłączenia. Do tej pory tylko Dania zadeklarowała pełną transpozycję, wskazano w informacji.

