Dramatyczny wzrost zwolnień. "Co gorsze - to dopiero początek"

Od miesięcy napływają alarmujące doniesienia na temat polskiej gospodarki. Wpis na temat masowych zwolnień zamieściła była premier Beata Szydło.

"Jak informują media, tylko w dwóch pierwszych miesiącach 2025 roku firmy zgłosiły zwolnienia grupowe obejmujące łącznie 14,8 tys. pracowników. To niemal trzykrotnie więcej, niż w tym okresie rok wcześniej. Co więcej, z tej grupy 7,7 tys. osób już straciło pracę" – napisała była premier w mediach społecznościowych. "To dramat tysięcy polskich rodzin, a co gorsze – nadal to dopiero początek. Będzie tylko gorzej. Pod władzą Tuska, zwija się polska gospodarka, zwija się przemysł. Dobrobyt, na który Polacy pracowali przez lata, niknie w oczach" – dodaje Szydło.

twitter

Fatalne dane GUS. W tym sektorze produkcja spadła o ponad 70 proc.

Według danych opublikowanych we wtorek (25 marca) produkcja samochodów osobowych wyniosła w zeszłym miesiącu 7,7 tys. sztuk w lutym, o 73,8 proc. mniej niż w ubiegłym roku. W okresie styczeń-luty br. odnotowano spadek o 76,6 proc. do 13,8 tys. aut.

Główny Urząd Statystyczny podał także, że produkcja samochodów ciężarowych (wraz z ciągnikami drogowymi do ciągnięcia naczep) wyniosła w ubiegłym miesiącu 28 574 sztuk, co oznacza spadek o 11,4 proc. w ujęciu rocznym. Między styczniem a lutym 2025 r. odnotowano spadek o 23,6 proc. r/r do 49 962 sztuk.

Produkcja pojazdów do transportu publicznego spadła w zeszłym miesiącu o 38,3 proc. w skali roku i wyniosła 391 sztuk. W okresie styczeń-luty br. odnotowano spadek o 30,3 proc. r/r do 857 sztuk – poinformował GUS.

Spada sprzedaż detaliczna

Sprzedaż detaliczna (w cenach stałych) w lutym 2025 r. spadła o 0,5 proc. w skali roku. W ujęciu miesięcznym odnotowano spadek o 6 proc. – podał GUS.

"Sprzedaż detaliczna w cenach stałych w lutym 2025 r. była niższa niż przed rokiem o 0,5% (wobec wzrostu o 6,1% w lutym 2024 r.). W porównaniu ze styczniem 2025 r. notowano spadek sprzedaży detalicznej o 6%. W okresie styczeń-luty 2025 r. sprzedaż wzrosła r/r o 2% (wobec wzrostu o 4,6% w analogicznym okresie 2024 r.)" – czytamy w komunikacie Głównego Urzędu Statystycznego.

Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym sprzedaż detaliczna w cenach stałych w lutym 2025 r. była o 3,2 proc. niższa niż w styczniu 2025 r. Sprzedaż detaliczna w cenach bieżących w lutym była wyższa niż przed rokiem o 0,6 proc. i spadła o 6 proc., licząc miesiąc do miesiąca.

Poniedziałkowy odczyt GUS okazał się być gorszy od prognoz ekonomistów, którzy spodziewali się wzrostu sprzedaży detalicznej w cenach stałych o 3,2 proc. w skali roku.

Czytaj też:

Kolejne zwolnienia grupowe w Polsce. Tym razem w fabryce BoschaCzytaj też:

Tusk może stracić władzę. Kolejny sondaż nie pozostawia złudzeń