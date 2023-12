Kiedy pierwsza wypłata 800 plus? Tusk odpowiada

W piątek doszło do spotkania przewodniczącego PO Donalda Tuska z kandydatami na ministrów w rządzie KO, Trzeciej Drogi i Nowej Lewicy. – Przyszły minister finansów zapewnił przyszłą Radę Ministrów, że nowy rok zacznie się od wypłaty 800 plus – powiedział Tusk na konferencji prasowej po spotkaniu.

– Wbrew tej propagandzie, wbrew temu nieustającemu szczuciu przez tych, którzy odchodzą – dodał. Jak mówił, to jest "to do czego władza się zobowiązała, to, na co czekają polskie rodziny, bo usłyszały to od odchodzącej władzy i ode mnie".

– 800 plus będzie zrealizowane, stanie się faktem. Nowy rok zacznie się między innymi od tych decyzji. Mamy to zagwarantowane w naszym projekcie budżetu – przekonywał polityk.

Zwrócił w tym kontekście uwagę, że "budżetu nie ma". – Premier Morawiecki nie przedstawił budżetu temu Sejmowi. Musimy w ciągu kilkunastu dni to wielkie zaniechanie Morawieckiego naprawić – powiedział Tusk.

800 plus zastąpi 500 plus

Program 500 plus skierowany jest do rodzin, które posiadają co najmniej jedno dziecko. Świadczenie przysługuje na każde dziecko do ukończenia przez nie 18. roku życia, niezależnie od osiąganych dochodów przez rodzinę. Prawo do świadczenia jest ustalane na rok, od 1 czerwca do 31 maja.

Od 1 lutego 2023 r. ZUS przyjmuje wnioski o przyznanie prawa do świadczenia na nowy okres świadczeniowy, który rozpoczął się 1 czerwca 2023 r. i potrwa do 31 maja 2024 r. Wniosek o 500 plus można złożyć wyłącznie drogą elektroniczną.

Od 2024 r. świadczenie 500 plus ma zostać zwaloryzowane o 300 zł i wypłacane w formie świadczenia 800 plus.

Jakim premierem będzie Tusk? 30 proc. Polaków: fatalnym

"Rzeczpospolita" opublikowała w piątek wyniki sondażu IBRiS, z którego wynika, że zdaniem 30 proc. Polaków Donald Tusk będzie "fatalnym premierem". 22,1 proc. twierdzi, że "przeciętnym", a 11,4 proc. że "złym". 10,1 proc. pytanych spodziewa się, że przewodniczący PO będzie "znakomitym" szefem rządu, natomiast 21,1 proc. że "dobrym".

"Negatywne oczekiwania wyraźnie więc przeważają nad pozytywnymi, wykraczając nawet poza elektorat Prawa i Sprawiedliwości z ostatnich wyborów" – zwraca uwagę "Rz", dodając, że najbardziej sceptyczni wobec premierostwa Tuska są wyborcy Konfederacji (zdaniem 93 proc. z nich lider KO będzie "fatalnym" szefem rządu).

Rząd koalicji KO-Trzecia Droga-Nowa Lewica 11 lub 12 grudnia

W ubiegłym tygodniu doszło do spotkania Donalda Tuska z marszałkiem Sejmu Szymonem Hołownią, po którym lider PO poinformował, że wyboru nowego premiera należy spodziewać się 11 lub 12 grudnia, natomiast zaprzysiężenia rządu 13 grudnia.

Wcześniej premier Mateusz Morawiecki ustalił z marszałkiem Sejmu, że 11 grudnia o godz. 10 wygłosi expose, po którym odbędzie się głosowanie nad wotum zaufania dla rządu PiS.

Po wyborach 15 października Prawo i Sprawiedliwość ma w Sejmie 194 mandaty, natomiast Koalicja Obywatelska, Trzecia Droga i Nowa Lewica łącznie – 248. Do większości potrzeba 231.

