Alarmujące dane. "KAS notuje spadki w zwalczaniu przestępczości podatkowej"

"Jednym z największych sukcesów rządu PiS była skuteczna walka z mafiami podatkowymi. Obecna władza ledwo spina budżet między innymi dlatego, że ten obszar zupełnie odpuściła" – skomentował były premier Mateusz Morawiecki, odnosząc się do danych przedstawionych w serwisie X przez Agatę Jagodzińską, działaczkę związkową z KAS.

Alarmujące dane z resortu finansów

Jagodzińska pozyskała dane z resortu finansów. "KAS zanotowała spadki we wszystkich najważniejszych obszarach związanych ze zwalczaniem przestępczości podatkowej i nie tylko! Pamiętacie państwo mój apel do premiera Donalda Tuska z października 2024r, w którym alarmowałam o zmianach zarządczych i kadrowych jakich dokonano w KAS, a które będą miały fatalne skutki dla budżetu? Apel za który chciano mnie zwolnić dyscyplinarnie? W odpowiedzi na mój apel Szef KAS na komisji finansów publicznych przedstawił wybiórcze dane i twierdził, że wszystko jest dobrze. Część osób mu uwierzyła, w tym prawdopodobnie minister Andrzej Domański" – wskazuje.

Tymczasem wyniki KAS za 2024 rok jasno pokazują m.in. ogromny spadek (z 3 miliardów do 1,8 miliarda) kwoty podatku VAT związanej z postępowaniami przygotowawczymi dotyczącymi wyłudzeń i karuzel VAT w sprawach o przestępstwa skarbowe lub przestępstwa. Ponadto widać spadek (z 2 miliardów do 790 mln) wartości zabezpieczonego mienia w sprawach karnych i karnych skarbowych.

"Spadek o około 10 proc. ustaleń z kontroli celno – skarbowych (co jest tym bardziej niepokojące, że Szef KAS chwalił się kontrolami z art. 108 i wykrytymi pustymi fakturami. Jeśli tak to niespecjalnie to widać w ustaleniach z kontroli). Ogromny spadek wpłat po kontroli celno – skarbowej (aż o około 30 proc. tj. 660 milionów) (jest to najprawdopodobniej skutek kontroli słupów – nie ma wpłat nie ma egzekucji)" – wylicza Agata Jagodzińska.

"Jak zatem widać priorytetem obecnie zarządzanej KAS nie są realne pieniądze i wyniki. Zanotowano wyraźny spadek zabezpieczeń i kwot odzyskanych po kontroli. To jest powrót do starych metod i to powrót bardzo nieudolny!" – podkreśla przedstawicielka KAS.

