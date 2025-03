"Europa uznała polskie argumenty". Trzaskowski: To jest niebywały sukces

We wtorek Rafał Trzaskowski odwiedził Radom. Kandydat Koalicji Obywatelskiej mówił o obronności. Przekonywał, że ostatnia decyzja Unii Europejskiej dotycząca Tarczy Wschód jest sukcesem. Mówił także, że Polska musi być pomostem między Europą a Stanami Zjednoczonymi.

Trzaskowski: Niebywały sukces

Polityk KO dużo czasu poświęcił także na krytykę PiS i Konfederacji, przypominając, że posłowie tych partii nie poparli uchwały w sprawie bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej. W dokumencie podkreślono m.in., że Sejm uznaje za szczególnie istotny zapis rezolucji Parlamentu Europejskiego dotyczący projektu Tarcza Wschód. Za uchwałą było 220 posłów, przeciw 171, nikt się nie wstrzymał.

– Przecież to jest największy sukces, że Europa wreszcie uznała polskie argumenty. To jest przecież niebywały sukces, że Europa mówi polskim głosem (...) W momencie, kiedy odnosimy największy sukces, że jesteśmy liderem Europy, że spełniamy rolę łącznika pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Unią Europejską, w momencie, kiedy wzmacniamy głos europejski w Sojuszu Północnoatlantyckim, a tego Amerykanie od nas oczekują, to nagle się okazuje, że moi konkurenci nawet nie są w stanie tego zrozumieć – powiedział Trzaskowski.

Prezydent Warszawy przekonywał, że rząd Donalda Tuska "wyciągnął" z UE "miliardy na nasz przemysł obronny i na inwestycje w obronność w Polsce".

– Wyciągnęliśmy miliardy, żeby również dorzucić je do Tarczy Wschód, którą i tak my zarządzamy. To jest najlepszy interes, o jakim słyszałem. Też źle. To jest problem, dlatego, że to oznacza, że albo ktoś jest krańcowo głupi, a tego nie zakładam, albo ktoś po prostu musi zawsze być na nie – wskazał,

Trzaskowski stwierdził również, że środki przekazane przez UE na Tarczę można potraktować jako częściową spłatę reparacji wojennych od Niemiec.

– Może tak im to trzeba tłumaczyć. […] Malutka część reparacji, żeby nikt nie próbował przekręcać moich słów – stwierdził.

