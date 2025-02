"USA odjechały Europie". Morawiecki publikuje nagranie

"USA vs. UE – zobaczcie, jak Stany Zjednoczone odjechały Europie! Innowacje vs regulacje – takie są skutki polityki obecnego kierownictwa Unii. Czas to zmienić" – napisał na portalu X Mateusz Morawiecki.

Swój wpis opatrzył hashtagiem #MAGA, który stanowi nawiązanie do hasła Donalda Trumpa "Make America Great Again".

Morawiecki: Gospodarka USA jest większa od gospodarki UE o ok. 50 proc.

Do wpisu były premier dołączył film, na którym zaprezentował różnice gospodarcze między Waszyngtonem a Brukselą.

– 16 lat temu gospodarki Stanów Zjednoczonych i Unii Europejskiej były mniej więcej na tym samym poziomie. Dziś gospodarka Stanów Zjednoczonych jest o ok. 50 proc. większa niż gospodarka Unii Europejskiej – powiedział Morawiecki.

Były szef rządu wskazał przyczynę takiej sytuacji.

– Co więc się stało przez te lata, że Ameryka tak nam odjechała? To w sumie proste. Europa wybrała regulacje i zajmowanie się w gruncie rzeczy różnymi głupotami, a Stany Zjednoczone wybrały innowacje i postawiły na szybki wzrost gospodarczy. Rezultaty? No, na przykład Stany Zjednoczone mają już dziewięć firm wycenianych na ponad bilion dolarów, a Europa ani jednej – zauważył poseł PiS.

Były premier: Przeregulowanie zabija biznes w Europie

Ekspremier podał przykład działań, które sprawiają, że gospodarka UE jest w stagnacji.

– Start-upy, naukowcy, wynalazcy, przedsiębiorcy wybierają Stany Zjednoczone, wybierają Amerykę, a nie Europę. Dlaczego? Bo przeregulowanie zabija biznes w Europie. Zamiast największej na świecie półprzewodników, mamy fabrykę przepisów – podkreślił.

Jak zaznaczył Mateusz Morawiecki, należy działać szybko, "zanim Europa stanie się skansenem, a gospodarka europejska na trwałe pogrąży się w stagnacji".

