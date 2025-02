"Jesteśmy gotowi na wojnę". Polityk PO odpowiada Trumpowi

Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump ogłosił, że już w poniedziałek cła na zagraniczną stal i aluminium wzrosną o 25 proc. W kolejnych dniach przywódca USA podniesie cła na produkty z szeregu niewymienionych krajów do poziomu ceł nakładanych na amerykańskie produkty. – Najprościej rzecz ujmując, jeśli oni pobierają od nas opłaty, to my pobieramy je od nich – wyjaśnił polityk.

Podobne cła na surowce – 25 proc. na stal i 10 proc. na aluminium – Donald Trump nałożył już w swojej pierwszej kadencji. Wówczas częściowo wyłączone z nich zostały Kanada, Meksyk oraz Brazylia, zaś za prezydentury Joe Bidena – także Unia Europejska, Japonia i Wielka Brytania.

Janusz Lewandowski: Działa zespół szykujący odwet za cła Trumpa

Do sprawy odniósł się w rozmowie z RMF FM europoseł Platformy Obywatelskiej Janusz Lewandowski.

– W Komisji Europejskiej od dawna działa zespół przygotowujący odwet za cła Trumpa. Nie wiemy jednak, czy to jego pozycja negocjacyjna, czy to wejdzie w życie – powiedział były komisarz Unii Europejskiej.

Jak zaznaczył polityk, w wojnie celnej nie ma wygranych, natomiast Bruksela liczy na złagodzenie konfliktu. Lewandowski podkreślił, że UE "nauczyła się żyć z Trumpem".

– Wiemy że Trump nie wygrał poprzednich wojen celnych i żyje nostalgią z przełomu XIX i XX wieku, kiedy USA żyły z taryf celnych. Jesteśmy gotowi na wojnę, ale jej nie chcemy. Potrzebna jest więź transatlantycka w obliczu realnych zagrożeń. W przypadku USA to są zagrożenia chińskie i rosyjskie, w naszym – imperializm Putina, który może się nie zatrzymać na Ukrainie – mówił deputowany do Parlamentu Europejskiego.

Europoseł PO: To kupiecki sposób traktowania stosunków międzynarodowych

– Poznaliśmy Trumpa w czasie poprzedniej kadencji. Jedne słowa zamienia w czyny, inne nie. To kupiecki sposób traktowania stosunków międzynarodowych – zaznaczył Lewandowski.

Eurodeputowany podkreślił, że ewentualny odwet jest poważnie brany pod uwagę, ale jeśli tylko Stany Zjednoczone wyrażą chęć negocjacji, możliwe będzie podjęcie innych środków.

– Być może opłacimy się w sposób taki, że zwiększymy import gazu skroplonego z USA. Ten gaz jest nam potrzebny odkąd zrezygnowaliśmy z rosyjskiego. Jesteśmy w stanie wytrzymać tę wojnę, ale po co nam ona. Wojny handlowe zubożają obie strony – zauważył Janusz Lewandowski.

