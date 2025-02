Nowa zapowiedź Trumpa. Kolejne cła, na liście dwa surowce

Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump ogłosił, że już w poniedziałek cła na zagraniczną stal i aluminium wzrosną o 25 proc. W kolejnych dniach przywódca USA podniesie cła na produkty z szeregu niewymienionych krajów do poziomu ceł nakładanych na amerykańskie produkty. – Najprościej rzecz ujmując, jeśli oni pobierają od nas opłaty, to my pobieramy je od nich – wyjaśnił polityk.

Podobne cła na surowce – 25 proc. na stal i 10 proc. na aluminium – Donald Trump nałożył już w swojej pierwszej kadencji. Wówczas częściowo wyłączone z nich zostały Kanada, Meksyk oraz Brazylia, zaś za prezydentury Joe Bidena – także Unia Europejska, Japonia i Wielka Brytania.

Podczas konferencji prasowej na pokładzie Air Force One prezydent Donald Trump poinformował również, że podpisał proklamację o ustanowieniu 9 lutego Dniem Zatoki Amerykańskiej. Wcześniej przywódca USA przemianował Zatokę Meksykańską na Zatokę Amerykańską.

Trump uderza cłami

Pojawiła się już pierwsza reakcja na zapowiedź Donalda Trumpa w sprawie 25-proc. ceł na stal i aluminium. "Postawmy sprawę jasno: kanadyjskie stal i aluminium wspierają kluczowe sektory w USA, od obronnego do produkcji statków i samochodów. Wzmacniają konkurencyjność i bezpieczeństwo północnoamerykańskie. Nadal będziemy bronić Kanady, naszych pracowników i naszego przemysłu" – oświadczył za pośrednictwem wpisu w mediach społecznościowych minister przemysłu Kanady Francois-Philippe Champagne.

Przypomnijmy, że w ubiegłym tygodniu Donald Trump zdecydował się odroczyć o miesiąc wprowadzenie ceł na Meksyk i Kanadę, które zobowiązały się do zwiększenia ochrony granicy i współpracy z USA przeciwko przemytowi fentanylu.

"Kanada zgodziła się zapewnić nam bezpieczeństwo północnej granicy i ostatecznie położyć kres śmiercionośnej pladze narkotyków takich jak fentanyl, które zalewają nasz kraj, zabijając setki tysięcy Amerykanów oraz niszcząc ich rodziny i społeczności w całym kraju" – przekazał Trump na platformie Truth Social.

Czytaj też:

Wojna handlowa. Chiny biorą odwet na USACzytaj też:

Meksyk dogadał się z Trumpem. Cła zawieszone na miesiąc