Wojna handlowa. Chiny biorą odwet na USA

We wtorek po godz. 06:00 rano czasu polskiego weszły w życie amerykańskie 10-proc. cła na chińskie towary.

Ministerstwo Finansów Chin poinformowało we wtorek o nałożeniu 15-proc. ceł na import węgla i skroplonego gazu ziemnego ze Stanów Zjednoczonych. Dodatkowo Pekin wprowadził 10-proc. cła na import ropy naftowej, maszyn rolniczych oraz pojazdów o dużej pojemności silnika i tzw. pickupów. Chińskie środki odwetowe wejdą w życie 10 lutego.

Już wcześniej Chiny ogłosiły, że zaskarżą decyzję prezydenta USA Donalda Trumpa do Światowej Organizacji Handlu i podejmą "środki zaradcze".

Trump zgodził się wstrzymać cła na towary z Meksyku i Kanady

Donald Trump zdecydował się odroczyć o miesiąc wprowadzenie ceł na Meksyk i Kanadę, które zobowiązały się do zwiększenia ochrony granicy i współpracy z USA przeciwko przemytowi fentanylu.

W sobotę amerykański przywódca podpisał rozporządzenie nakładające 25-proc. cła na import z Kanady i Meksyku. Premier Kanady Justin Trudeau i prezydent Meksyku Claudia Sheinbaum zapowiedzieli cła odwetowe.

W poniedziałek Sheinbaum poinformowała, że Stany Zjednoczone zgodziły się na miesięczne zawieszenie stosowania ceł. Restrykcje miały wejść w życie we wtorek. Władze Meksyku zobowiązały się do wzmocnienia północnej granicy, wysyłając 10 tys. członków Gwardii Narodowej, aby zapobiec przemytowi narkotyków, w szczególności fentanylu, do Stanów Zjednoczonych.

Administracja Trumpa porozumiała się także z Justinem Trudeau. "Kanada zgodziła się zapewnić nam bezpieczeństwo północnej granicy i ostatecznie położyć kres śmiercionośnej pladze narkotyków takich jak fentanyl, które zalewają nasz kraj, zabijając setki tysięcy Amerykanów oraz niszcząc ich rodziny i społeczności w całym kraju" – napisał na platformie Truth Social prezydent USA. Trump i Trudeau doszli do porozumienia podczas rozmowy telefonicznej. Premier Kanady zapowiedział szereg działań, m.in. realizację wartego 1,3 mld dolarów "planu granicznego". Granicy będzie strzec 10 tys. funkcjonariuszy straży granicznej. Kanada powoła również "cara od fentanylu" oraz stworzy specjalną grupę zadaniową.

