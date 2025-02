Po wizycie Rubio Panama wycofuje się z chińskiego przedsięwzięcia

Prezydent José Raul Mulino ogłosił decyzję po niedzielnym spotkaniu z sekretarzem stanu USA Marco Rubio.

Koniec udziału w inicjatywie Chin "Jeden pas, jedna droga"

Prezydent Mulino, ogłosił, że Panama nie przedłuży memorandum z Chinami w kwestii inicjatywy "Jeden pas, jedna droga". Rzecz dotyczy strategii rozwoju logistyki i handlu, do której dołączyło 149 państw. Amerykanie wskazują, że jest to inicjatywa polityczna, którą Państwo Środka realizuje, by umocnić swoje wpływy w różnych regionach świata.

W niedzielę Rubio przedstawił prezydentowi Panamy swego rodzaju ultimatum w sprawie Kanału Panamskiego, informując że Panama musi ograniczyć chińską obecność w obszarze Kanału Panamskiego. Jeśli nie nastąpią natychmiastowe zmiany, Stany Zjednoczone "podejmą środki niezbędne do ochrony swoich praw wynikających z traktatu".

Prezydent Trump tłumaczył wcześniej, że obecność Chin w regionie narusza umowę z 1999 r. o przekazaniu kanału i w praktyce zagraża Stanom Zjednoczonym, ponieważ Chińczycy będąc tam, mogliby zablokować ten strategiczny przesmyk wodny.

Spotkanie Mulino z Rubio w Panamie

Po spotkaniu Mulino powiedział, że spotkanie odbyło się w dobrej wierze celem rozwiązania wątpliwości, było pełne szacunku i pozytywne. Przyznał, że obecność Chin w portach na obu końcach kanału wzbudziła obawy Waszyngtonu. Prezydent powiedział jednak, że konsorcjum kontrolujące je jest audytowane i że władze kanału przedstawią Rubio bardziej szczegółowe wyjaśnienie.

Mulino przypomniał, że władze przeprowadzają audyt portów po obu stronach Kanału Panamskiego należących do chińskiej firmy. Zaoferował możliwość przyjęcia deportowanych z USA migrantów z krajów innych niż Panama, jeśli Amerykanie by za to zapłacili.

Prezydent podkreślił, że podczas rozmów Rubio nie zagroził siłowym przejęciem Kanału Panamskiego, jak wcześniej sugerował prezydent Trump.

Mulino podtrzymał wyrażane wcześniej stanowisko, że Panama wyklucza możliwość powrotu Kanału Panamskiego pod kontrolę USA, utrzymując, że ta kwestia "nie podlega debacie".

