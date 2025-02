Kto kogo wpuszcza w kanał

Republikański kandydat na prezydenta nie mógł tego ująć jaśniej: amerykański naród jest właścicielem Kanału Panamskiego. „To my zapłaciliśmy za niego, to my go zbudowaliśmy” – ogłosił kandydat, wzbudzając ogromne kontrowersje, również wśród samych republikanów. Polityk, pielęgnujący swój kowbojski wizerunek, doskonale wiedział jednak, jakie są w tej sprawie nastroje wśród społeczeństwa – według większości Amerykanów kanał łączący Pacyfik z Atlantykiem to ich skarb.