Meksyk dogadał się z Trumpem. Cła zawieszone na miesiąc

Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump podpisał w sobotę rozporządzenie nakładające 25-proc. cła na import towarów z Kanady i Meksyku oraz 10-proc. cła na towary z Chin.

Premier Kanady Justin Trudeau i prezydent Meksyku Claudia Sheinbaum zapowiedzieli cła odwetowe. Trudeau poinformował, że Kanada nałoży 25-proc. cła na towary amerykańskie o wartości 155 mld dolarów. Z kolei Sheinbaum przekazała, że poleciła urzędnikom "wdrożenie planu B", który obejmuje środki w postaci taryf i ceł "w obronie interesów Meksyku".

Biały Dom rozesłał do mediów informację, w której przedstawiając uzasadnienie ceł, zarzucił meksykańskiemu rządowi bezpośrednią współpracę z kartelami narkotykowymi. "Rząd Meksyku zapewnił bezpieczne schronienie kartelom. Ten sojusz zagraża bezpieczeństwu narodowemu Stanów Zjednoczonych" – stwierdzono.

"Kategorycznie odrzucamy oszczerstwa Białego Domu pod adresem rządu Meksyku, że ma on związki z organizacjami przestępczymi" – odpowiedziała Sheinbaum.

Zwrot w sprawie Meksyku

W poniedziałek prezydent Meksyku Claudia Sheinbaum poinformowała, że Stany Zjednoczone zgodziły się na miesięczne zawieszenie stosowania ceł. Restrykcje miały wejść w życie we wtorek.

Władze Meksyku zobowiązały się do wzmocnienia północnej granicy, wysyłając 10 tys. członków Gwardii Narodowej, aby zapobiec przemytowi narkotyków, w szczególności fentanylu, do Stanów Zjednoczonych. "USA obiecały podjąć działania mające na celu powstrzymanie przepływu broni o dużym potencjale z USA do Meksyku" – zaznaczyła prezydent Meksyku Claudia Sheinbaum we wpisie na portalu X.

twitter

Donald Trump potwierdził, że na miesiąc wstrzyma cła, które planował nałożyć na Meksyk. "Przeprowadzimy negocjacje pod przewodnictwem sekretarza stanu Marco Rubio, sekretarza skarbu Scotta Bessenta i sekretarza handlu Howarda Lutnicka oraz wysoko postawionych przedstawicieli Meksyku. Nie mogę się doczekać udziału w tych negocjacjach z prezydent Sheinbaum, gdy będziemy próbowali osiągnąć porozumienie między naszymi krajami" – napisał na platformie Truth Social.

Czytaj też:

"Zdecydowana odpowiedź". UE grozi po zapowiedzi TrumpaCzytaj też:

"Jest się czym przejmować, ale...". Tusk uspokaja po zapowiedzi Trumpa