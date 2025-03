Ziobro nie trafi do aresztu. Sąd opublikował uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Warszawie negatywnie rozpatrzył wniosek sejmowej komisji śledczej ds. Pegasusa, która domagała się 30-dniowego aresztu dla byłego ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry.

Sąd Okręgowy w Warszawie zdecydował, że Ziobro nie zostanie aresztowany. Sąd uznał, że komisja ds. Pegasusa miała możliwość przesłuchania świadka, ale od tego odstąpiła, przekazał zaraz po posiedzeniu sądu pełnomocnik byłego ministra sprawiedliwości. Komisja zapowiedziała apelację od tej decyzji.

Ziobro nie będzie aresztowany. Uzasadnienie sądu

W uzasadnieniu napisano, że sejmowa komisja śledcza rozpoczęła posiedzenie o godz. 10.30, a o godz. 10.28 Straż Marszałkowska została poinformowana przez policjantów o zatrzymaniu świadka.

"O godz. 10.29 poinformowano przedstawicieli komisji, że konwój jest w trakcie realizacji. Wjazd konwoju ze świadkiem do budynku Sejmu nastąpił o godz. 10.42, zaś wprowadzenie świadka do pomieszczenia bezpośrednio przylegającego do sali obrad komisji odbyło się o godz. 10.45, o czym Straż Marszałkowska poinformowała komisję. W toku posiedzenia o godz. 10.45 odbyło się głosowanie w sprawie podjęcia uchwały komisji śledczej w przedmiocie wystąpienia do sądu z wnioskiem o areszt oraz w sprawie wystąpienia do Prokuratora Generalnego o złożenie do Sejmu wniosku o wyrażenie zgody na aresztowanie posła Zbigniewa Ziobry. Przewodnicząca komisji śledczej o godz. 10.46 zamknęła posiedzenie komisji" – wskazano w tym uzasadnieniu.

Jak podkreślił orzekający w tej sprawie sędzia Tomasz Grochowicz "nie ma wątpliwości, że świadek Zbigniew Ziobro został 31 stycznia skutecznie doprowadzony przed komisję sejmową, a nastąpiło to jeszcze przed zakończeniem posiedzenia komisji".

"Nie ma również wątpliwości, że członkowie komisji, a w szczególności jej przewodnicząca, mieli bieżące informacje o realizacji zatrzymania i doprowadzenia świadka, o skutecznym jego zatrzymaniu i przewożeniu do gmachu Sejmu RP" – dodał sędzia.

Kiedy komisja planuje przesłuchanie?

Komisja śledcza ds. Pegasusa zamierza teraz przesłuchać Ziobrę 23, 24 i 25 czerwca. Przewodnicząca poseł Magdalena Sroka została zapytana, czy zaplanowanie przesłuchania Ziobry na koniec czerwca wynika z założenia, że b. szef resortu sprawiedliwości odwoła się od orzeczenia sądu w sprawie kary aresztu. – Oczywiście założyliśmy, wskazując datę, w której chcielibyśmy przesłuchać Zbigniewa Ziobro, że może dojść do apelacji, ponieważ decyzja sądu w pierwszej instancji, jeżeli zostanie zaskarżona, to podlega wstrzymaniu. Dlatego też daliśmy taki termin, żeby cała procedura mogła się odbyć – powiedziała szefowa komisji.

Czytaj też:

Wniosek o areszt dla Ziobry. Polityk przypomina kolejność zdarzeń 31 styczniaCzytaj też:

Ziobro pokazał notatkę policyjną. "Obnaża kłamstwa i ubecką prowokację"