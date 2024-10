Resort odpowiada działacze związkowej w KAS: Nie ma żadnej "groźby"

Agata Jagodzińska zwróciła uwagę na trudną sytuację w Krajowej Administracji Skarbowej, która podlega pod resort finansów. Działaczka przekonuje, że negatywna ocena działań szefa KAS Marcina Łobody, którą przedstawiła w liście do Donalda Tuska, sprowadziła na nią kłopoty. Jak podkreśla przewodnicząca Związkowej Alternatywy w KAS, publicznie krytykowała rząd Zjednoczonej Prawicy za tzw. Polski Ład we wszystkich mediach, również w TVN. "Robiłam to, gdyż skutki polskiego ładu byłyby katastrofalne dla wielu Polaków i budżetu. Nikt mnie wtedy nie wyrzucił z pracy, a nawet podjęto konstruktywny dialog" – zauważyła Jagodzińska.

Sytuacja ulegał jednak zmianie. "Dziś krytykuję działania nowego Szefa KAS, gdyż skutki tych działań również mogą być katastrofalne dla budżetu. I co? I teraz chcą mnie wyrzucić z KAS" – czytamy we wpisie działaczki związkowej.

Ministerstwo Finansów w informacji przesłanej portalowi Interia zapewnia, że nie są prawdą twierdzenia o "groźbie wyrzucenia z KAS". "Informacja zawarta w postach w serwisie X dotycząca rzekomej próby 'wyrzucenia z KAS' (czyli domniemanego zwolnienia dyscyplinarnego) Pani Agaty Jagodzińskiej jest nieprawdziwa. Pani Agata Jagodzińska jest przewodniczącą Międzyzakładowego Związku Zawodowego Związkowa Alternatywa w KAS. Jest zatrudniona w Izbie Administracji Skarbowej (IAS) w Katowicach i korzysta z całkowitego zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy jako działacz związkowy. Podlega szczególnej ochronie zatrudnienia na podstawie art. 32 ustawy o związkach zawodowych" – przekazał zespół prasowy resortu.

Jagodzińska: Zostałam do tego zmuszona

Ministerstwo zaznacza, że dyrektor służby chce spotkać się z Jagodzińską: "Szef KAS Marcin Łoboda zaprosił Panią Agatę Jagodzińską na spotkanie w celu wyjaśnienia nieprawdziwych informacji dotyczących rzekomej chęci zwolnienia oraz w celu omówienia spraw wynikających ze współpracy Szefa KAS ze związkami zawodowymi".

Marcin Łoboda to szef Krajowej Administracji Skarbowej powołany po zmianie władzy w kraju. – Jest na stanowisku od 10 miesięcy. To nie jest tak, że dopiero teraz napisałam skargę. Zła sytuacja i brak dialogu trwają przez cały ten czas i dlatego napisałam pismo do premiera. Wcześniej próbowałam interweniować, ale pan Łoboda zamknął się w swoim gabinecie. Nie odpowiada na pisma, maile, nie chce się spotykać. Nie chcę wszystkiego załatwiać przez media, ale zostałam do tego zmuszona – mówi Interii Jagodzińska.

