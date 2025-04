Niemcy wstrzymują przyjmowanie uchodźców w ramach programu ONZ

Niemcy zawieszają przyjmowanie uchodźców w ramach programu przesiedleń ONZ z powodu różnicy zdań w tej sprawie między partiami, które mogą wkrótce zawrzeć umowę koalicyjną. Poinformowała o tym agencja Reuters, powołując się na Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Niemiec.

Różnice zdań w koalicji

Nowy rząd koalicyjny prawdopodobnie zajmie bardziej stanowcze stanowisko w sprawie imigracji. Konserwatywny blok CDU/CSU pod przewodnictwem Friedricha Merza, w przeciwieństwie do socjaldemokratów, opowiada się za bardziej zdecydowanym podejściem do migrantów.

Agencja poinformowała, że politycy tworzącej się koalicji wcześniej zgodzili się na zakończenie dobrowolnych federalnych programów przyjmowania uchodźców, w tym programu ONZ, który jest obecnie jedynym działającym, i że podobne inicjatywy nie będą możliwe w przyszłości.

W artykule przypomniano, że od 2016 r. Niemcy biorą udział w programie przesiedleń uchodźców, koordynowanym przez Unię Europejską we współpracy z Biurem Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców. Większość uchodźców przybywa do Niemiec z Turcji, Egiptu, Jordanii, Kenii lub Libii (przez Rwandę).

Według Ministerstwa Spraw Wewnętrznych od 2024 r. w ramach tego programu do Niemiec przybyło już 4711 osób. Do końca tego roku Berlin zobowiązał się przyjąć 13 000 uchodźców. Ministerstwo zapewniło, że mimo zawieszenia programu, migranci, których status został już zatwierdzony będą mogli wjechać do kraju.

Kto w nowym rządzie Niemiec?

Bloomberg niedawno podał nazwiska prawdopodobnych kandydatów na stanowiska ministrów w najbardziej wpływowych resortach w Niemczech.

Stanowisko ministra finansów może zatem objąć jeden z liderów Partii Socjaldemokratycznej Lars Klingbeil, który najprawdopodobniej zostanie zastępcą Merza na stanowisku wicekanclerza. Obecny minister obrony Boris Pistorius jest jednym z niewielu polityków, którzy mogą zachować swoje stanowisko w nowym rządzie.

