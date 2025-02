Tej opłaty unikali wszyscy, teraz ściągnie ją fiskus. Rząd szykuje rewolucję

Każdy, kto zarejestrował odbiornik radiowy oraz telewizor musi uiszczać opłatę abonamentową. Należy ją wpłacić do 25. dnia każdego miesiąca. W przypadku braku wniesienia opłaty, użytkownikowi grozi nałożenie kary. To, czy ktoś posiada telewizor lub radio, które nie zostały zarejestrowane kontroluje Poczta Polska. Co ważne, nie ma obowiązku wpuszczenia kontrolera do swojego mieszkania.

Opłata zastąpi abonament?

Jak informują media, rząd ma rozważać zlikwidowanie abonamentu rtv i w zamian wprowadzić opłatę audiowizualną. Miałaby ona znaczącą uprościć kwestię finansowania mediów publicznych, jednocześnie zwiększając kwotę środków, jaką otrzymywałyby TVP oraz Polskie Radio. Opłata miałaby bowiem być obowiązkowa dla wszystkich uzyskujących dochody Polaków i pobierana automatycznie przez Urzędy Skarbowe.

Na razie nie wiadomo, w jakiej wysokości byłaby opłata audiowizualna. Na pewno zwolnieni z jej wnoszenia byliby bezrobotni, osoby ubogie, uczniowie i młodzież do 26. roku życia, osoby z niepełnosprawnościami (np. głuchoniemi), renciści, osoby zarabiające mniej niż minimalne wynagrodzenie (z wyjątkiem rolników i przedsiębiorców) oraz seniorzy powyżej 75. roku życia.

Plany rządu

W ubiegłym roku Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przedstawiło koncepcję wdrożenia do polskiego porządku Prawnego Europejskiego Aktu o Wolności Mediów. Dokument ten prezentuje założenia przyszłej ustawy medialnej i został skierowany do prekonsultacji, które trwały do 23 września 2024 r.

"Proponuje się uchylenie ustawy o opłatach abonamentowych, a co za tym idzie likwidację obowiązku ponoszenia tych opłat przez gospodarstwa domowe oraz inne podmioty zobowiązane do ich uiszczania" – napisano w dokumencie.

Czytaj też:

Wzrost emerytur i rent. Podano stawkiCzytaj też:

Rzadsze wypłaty emerytur. Tak chce oszczędzić rząd